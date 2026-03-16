ETV Bharat / state

ബിസിനസിൽ നേട്ടം കൊയ്യും; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

HOROSCOPE ഇന്നത്തെ രാശിഫലം HOROSCOPE MALAYALAM ജ്യോതിഷ ഫലം
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 16-03-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 02:03 PM മുതല്‍ 03:34 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:55 PM മുതല്‍ 01:43 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:19 PM മുതല്‍ 06:07 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:31 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെടും. നിലപാടുകളിൽ നിങ്ങള്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അനുനയപരമായ സമീപനം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും സന്തോഷ വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കും.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്‌സിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സാങ്കൽപ്പിക ആനന്ദത്തിന് കാരണമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില സമാധാനപരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നല്ല ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളുമായി സംഭാഷണത്തിലേര്‍പ്പെടാനാകും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. തത്ത്വചിന്ത, മതം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. വർത്തമാന കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സന്തോഷത്തോടെ തുടരുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചർച്ചകളില്‍ നിങ്ങളിന്ന് കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ നർമ്മബോധം മറ്റുള്ളവരില്‍ സന്തോഷം ഉളവാക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള വിയോജിപ്പ് ജോലി നഷ്‌ടത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാം.

ധനു: പ്രണയിനികള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. പുതിയ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ അധികരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മകരം: ജോലി സ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിന്ന് സാധിക്കും. എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായ അഭിനന്ദനം ലഭിക്കാതിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കും.

കുംഭം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. തത്ത്വചിന്തകൾ, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കും. പങ്കാളിയോടൊപ്പം പ്രേമ സുരഭിലമായ സായാഹ്നങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.

മീനം: മാനസിക ശാരീരിക അവസ്ഥ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ മാപ്പ് നല്‍കും. എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

മേടം: ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കുക. മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നും ശരിയായ മാർഗ നിർദേശം തേടുക. ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അല്ലത്തത് തള്ളിക്കളയുക.

ഇടവം: മറ്റുള്ളവരുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുമായി വളരെ നീണ്ട ബിസിനസ് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കും. ഇത് ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.

മിഥുനം: പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയെന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിന് സമയമെടുത്തേക്കാം. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. സഹിഷ്‌ണുതയും കഠിനാധ്വാനവും പ്രതിഫലദായകമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. നല്ലൊരു ബിസിനസിലും കൂടി പങ്കാളിയാകാന്‍ സാധിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കൊപ്പം ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും.

TAGGED:

HOROSCOPE
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
HOROSCOPE MALAYALAM
ജ്യോതിഷ ഫലം
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.