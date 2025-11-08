ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ദിവസം, സുവർണാവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം HOROSCOPE IN MALAYALAM ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 7:49 AM IST

3 Min Read
തീയതി: 08-11-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ തൃദീയ

നക്ഷത്രം: മകീര്യം

അമൃതകാലം:06:17 AM മുതല്‍ 07:44 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം:7:53 AM മുതല്‍ 8:41 AM വരെ, 02:4 PM മുതല്‍ 02:52 PM വരെ

രാഹുകാലം:09:12 AM മുതല്‍ 10:40 AM വരെ

സൂര്യോദയം:06:17AM

സൂര്യാസ്‌തമയം:05:58 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് അല്‍പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലും പിരിമുറുക്കത്തിലും ആയിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ഇത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൗനം പാലിക്കുക. കൂടാതെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കന്നി: ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രയോജനകരമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടാകാം. ഇത് അവരെ നിങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിഷ്ക്രിയമാകുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം കാരണം, നിങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി ആശങ്കാകുലരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

തുലാം: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞതാണ്. കോടതി തീരുമാനങ്ങൾ മൂലമുള്ള നിയമ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു അവസാനം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, മറ്റൊരാളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടിന് കീഴടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തണം. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

വൃശ്ചികം: ഇന്നു മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ആഹ്ളാദിച്ച് നടക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലും പൂർത്തിയാവാതെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതായും, അവ ഫലപ്രാപ്‌തിയിലെത്തുന്നതായും കാണാം.

ധനു: നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ സമയം എത്തി! പല ദുരൂഹതകളും ഇന്ന് പുറത്താകും. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹം വളരെ വലിയ സ്നേഹമായിരിക്കും.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സമ്മിശ്രവികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും! ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക, മികച്ച പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക, അവ നടപ്പിലാക്കുക. പണം ചെലവഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, അത് വളരെ കുറച്ച് ചെലവഴിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള മാന്യത ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും.

കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. കച്ചവടക്കാർക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഇത് ലാഭകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ലാഭം നേടുന്നതിനൊപ്പം, ഉയര്‍ച്ചകളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് വിജയം കാണുകയും ഇത് മുതിർന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെക്കാലത്തിനുശേഷമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സാഹിത്യവും എഴുത്തും നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ ദിനചര്യകളാകും.

മേടം: ഇന്ന് നിരവധി സുവർണാവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തേടിയെത്തും. ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാഗ്യം കരുതിവയ്ക്കും‌. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ബിസിനസിൽ പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ നേടുന്നത്.

ഇടവം: ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശകലനപാടവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ മോശം ചിന്തകളേയും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതാണ്. ദിനാന്ത്യത്തിൽ മിക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം സമാധാനപരമായി ഇരുന്ന് കണ്ടെത്താനാകും.

മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിർണയിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘസ്ഥായിയായ സുഖം നൽകിയേക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്‍റെ ആദ്യപകുതി നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനവും ഫലപ്രദമായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അക്കാദമിക് രംഗത്ത് വിജയകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മികച്ചതായിരിക്കില്ല, ദഹനസബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ ഇടയുണ്ട്.

