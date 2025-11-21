അമിതമായി സന്തോഷിക്കരുത്, പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി.
Published : November 21, 2025 at 7:34 AM IST
തീയതി: 21-11-2025 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: അനിഴം
അമൃതകാലം: 07:48 AM മുതൽ 09:15 AM
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:45 AM മുതൽ 09:33 AM & 03:09 PM മുതൽ 05:57 PM
രാഹുകാലം: 10:42 AM മുതൽ 12:09 PM
സൂര്യോദയം: 06:21 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം : ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങള് കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. വലിയ ഓഫിസുകളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയം ജോലിക്കായി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ജോലികളും ലഭിക്കും. എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അവയൊക്കെ വിദഗ്ധമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ജോലിയിൽ അമിത താത്പര്യമുള്ളവനായി മാറാനുള്ള അവസരവും കാണുന്നു. എല്ലാ ജോലിക്ക് ശേഷവും മനസ് റിഫ്രഷ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിവാഹസത്കാരങ്ങളിലോ പാർട്ടിയിലോ പങ്കെടുക്കും.
തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. ആളുകളെ അറിയുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി വലിയ ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഏർപ്പെടും. മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർഗാത്മക ശ്രേണി പൂർണമാകും. കാര്യക്ഷമത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നല്ല അവസ്ഥ ആസ്വദിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ഒരു സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലിനുള്ള സമയമാണിത്. ഈ ദിവസം പൂര്ണമായും ആഘോഷിക്കുക.
ധനു : കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുമായോ മുതിർന്നവരുമായോ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. ആര്ഭാടങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെങ്കില് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് ചെന്ന് വീഴും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി നല്ല ഒരു ദിവസമല്ല.
മകരം : ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ഇന്ന് നിങ്ങള് കൂടുതല് ഊര്ജസ്വലനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവരില് മതിപ്പുളവാക്കും. അപ്രതീക്ഷിത വഴികളിലൂടെ സമ്പത്ത് വന്നുച്ചേരും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കും.
കുംഭം : വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസിന് സന്തോഷം പകരും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇന്ന് നടത്തരുത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ യഥാർഥ മൂല്യം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയും. ജോലിയില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താന് സാധിക്കും. കുടുംബത്തില് നിന്ന് ഒരു നല്ല വാർത്ത കേള്ക്കും.
മീനം : നിങ്ങൾ ഇന്ന് അമിത സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവനും അമിത വൈകാരികതയുള്ളവനും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച അന്തിമഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മതിപ്പുളവാക്കും.
മേടം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോശം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതാണ്. കോപവും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കണം. ശത്രുക്കളെ കരുതിയിരിക്കുക. യാത്രകളും പുതിയ ജോലികളും തുടങ്ങാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മര്യാദയോടെ പെരുമാറുക.
ഇടവം : സാമൂഹിക അംഗീകാരം നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം : ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബോസ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും. ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങള് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോകുന്നവയല്ല. സഹപ്രവർത്തകർക്കും മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്നതില് നിങ്ങള് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.
കര്ക്കടകം : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്ക്ക് സംതൃപ്തിയുടെയും, സന്തോഷത്തിന്റെയും, ആഘോഷങ്ങളുടേതുമായിരിക്കും. നിങ്ങളില് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും നിറക്കും. നിങ്ങളുമായി മത്സരിക്കുന്നവര് പരാജയം സമ്മതിക്കും. സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങള് കീഴടക്കും. എന്നാൽ അമിത സന്തോഷം പാടില്ല. ഉടന് പരിഹാരം കാണേണ്ട പ്രശ്നങ്ങള് വന്ന് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.