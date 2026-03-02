പേരും പ്രശസ്തിയും വനോളം ഉയരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : March 2, 2026 at 7:49 AM IST
തീയതി: 02-03-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 02:06 AM മുതൽ 03:35 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 01:02 PM മുതൽ 01:50 PM വരെയും 03:26 PM മുതൽ 04:14PM വരെയും
രാഹുകാലം: 08:08 AM മുതൽ 09:37 വരെ AM
സൂര്യോദയം: 06:38 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06: 34 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യതടസം ഉണ്ടായേക്കും. എന്നാൽ നിരാശരാകേണ്ടതില്ല, ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഇന്ന് മെച്ചപ്പടുത്തി അവസരങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിജയം കണ്ടെത്താം.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കും. മാനസികമായി, ശാരീരികമായി, വ്യക്തിപരമായി അനുകൂലമായ ദിനമാണിന്ന്. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. ചില പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. ചെറിയ അശ്രദ്ധ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബ കാര്യങ്ങള് നോക്കുകയും വീടിനുവേണ്ടി കൂടുതല് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വീടിൻ്റെ പൂർത്തിയാകാത്ത പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്. ജോലിയിലുള്ള സമർപ്പണം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാക്കും. തൊഴിലിടത്തില് നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷ നിര്ഭരമാകും.
ധനു: കുടുംബാംഗങ്ങളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും കാണുന്നതിനും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും ഉത്സാഹവാനും ആയിരിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോകാനിടവരും. അംഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
മകരം: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം നല്ലതായിരിക്കും. കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച് സമയം അവരോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്, സമൂഹിക സന്ദര്ശനങ്ങള്, ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം എന്നിവയക്ക് രണ്ടാം പകുതിയില് സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: പൊതുവേ, ഇന്ന് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളിന്ന് ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. വിശ്രമത്തിനോ ധ്യാനത്തിനോ വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലത്തോ പോകാനിടയാകും. ഇത് മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
മീനം: ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭമുണ്ടാകും. ഇന്ന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. അവ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും.
മേടം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അയൽക്കാരുമായും ചില ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവ പെട്ടെന്ന് ചൂടേറി വലിയ വഴക്കുകളാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസികമായും വൈകാരികമായും നിങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും യാത്രാപദ്ധതികള് ഉണ്ടെങ്കില് അവ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക.
ഇടവം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടും. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബൗദ്ധിക ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിട്ടു നിൽക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം: ഇന്ന് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കണ്ണും കാതും തുറന്നുവച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധവേണം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പടിയിൽ വരാനുള്ള വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിലെത്താനുള്ള കഴിവുമൂലം ജോലികൾ ഇന്ന് നന്നായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയിൽ വലിയ ആദരവുണ്ടാകും.