കാത്തിരിക്കുന്നത് ശുഭദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
തീയതി: 01-02-2026 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മകരം

തിഥി: ശുക്ല ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: പൂയം

അമൃതകാലം: 03:33 PM മുതല്‍ 05:00 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 5:11 PM മുതല്‍ 5:59 PM വരെ

രാഹുകാലം: 05:00 PM മുതല്‍ 06:28 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:47 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:28 PM

ചിങ്ങം: വളരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ഉത്കണ്‌ഠാകുലരും അസ്വസ്ഥരുമാക്കിയേക്കാം. സമ്മർദവും സംഘർഷവും ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാതിരിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

കന്നി: ബഹുമതികൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിവരും. നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടെയുണ്ട്. കച്ചവടക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത. അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.

തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായിരിക്കും ഈ ദിവസത്തിൽ വന്നുചേരുക. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഉചിതമായ സമയമാണോയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. കച്ചവടത്തിലെയോ മറ്റ് തൊഴിലിലെയോ തിരിച്ചടികൾ പിരിമുറുക്കത്തിനും ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കും. കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം തൃപ്‌തികരമായിരിക്കില്ല. കുട്ടികളുടെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ധനു: എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇന്ന് വന്നുച്ചേരാം. സമ്മര്‍ദങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ വഴികണ്ടെത്തുക. ഇന്ന് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെന്നുവരില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മകരം: കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. ദല്ലാള്‍, വില്‍പ്പന, വായ്‌പാ പലിശ, നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം നേടും. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് വ്യാകുലരായിരിക്കും.

കുംഭം: ജോലിയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും പ്രശംസയും വന്നുചേരും. പക്ഷേ മാനസികമായി അത്ര നല്ല സ്ഥിതിയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച അന്തിമഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

മീനം: ധാരാളം ചിന്തകൾക്കൊണ്ട്‌ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അധ്യാപകനുമായി നല്ല ആത്മബന്ധം പുലർത്തും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ വന്നുചേരും. ജലാശയത്തില്‍ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക.

മേടം: നിങ്ങളിന്ന് കൂടുതൽ വൈകാരികമാകുന്ന ദിവസം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടാം. ഈ ദിനം വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകന്മാർക്കും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല.

ഇടവം: വളരെ ഊർജസ്വലമായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന്. കൂടുതൽ വൈകാരികമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും.

മിഥുനം: സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ബലഹീനതയും നിരാശയും ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അനുഭവപ്പെടാം. രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

കര്‍ക്കടകം: സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടും. നല്ല ഉത്മേഷത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഒരു വിനോദ യാത്രയ്‌ക്ക് സാധ്യത. ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും തോന്നാം. ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ വന്ന് ചേരും.

