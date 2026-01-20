'നിങ്ങള് തേടിയവരെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടും'; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 20, 2026 at 7:35 AM IST
തീയതി: 27-01-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മകരം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: ഭരണി
അമൃതകാലം: 12:37 PM മുതല് 2.04 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 9:11 AM മുതല് 9:59 AM വരെ & 12:23 PM മുതല് to 1:11 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:31 PM മുതല് to 04:48 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:47 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:26 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സംയമനം പാലിക്കണം. തൊഴില് രംഗത്തെ അനാവശ്യ സംഘര്ഷങ്ങള് നിങ്ങളെ നിരാശനും ക്ഷീണിതനുമാക്കും. അമ്മയുടെ രോഗം കാരണമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നിങ്ങളെ ദുര്ബലനാക്കും. ശാന്തനായി കാര്യങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടുക.
കന്നി: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്ക്കും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള്ക്കും സാധ്യത. ആത്മ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്കും തര്ക്കങ്ങള്ക്കും വഴിവച്ചേക്കാവുന്ന ദുഷ്ക്കരമായ ചര്ച്ചകള് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ബൗദ്ധിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര്ക്കും ഇന്ന് മന്ദഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാകും ഫലം. ഉറ്റ ചങ്ങാതിയേയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരേയോ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം പകരും. ഓഹരി വിപണിയില് മുതല്മുടക്കാന് നല്ല ദിവസമല്ല.
തുലാം: മാനസിക സംഘര്ഷത്തിൻ്റേയും അതിവൈകാരികതയുടേയും ദിവസമാണിന്ന്. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളെ നിരാശനാക്കാം. അമ്മയും ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കും. യാത്രയ്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമല്ല ഇന്ന്. കുളങ്ങള്, കിണറുകള്, നദികള് എന്നിവയില്നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുക. ഉറക്കമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ക്ഷീണവും മടുപ്പും തോന്നാം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള് വളരെ സന്തുഷ്ടനും ഉല്ലാസവാനുമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഭാഗ്യദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ചുറ്റുപാടിലേക്കും പ്രസരിക്കും. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷകരമയ ചര്ച്ചകളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും നിങ്ങള് പങ്കുചേരും. അകന്നുപോയ ചങ്ങാതിമാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് ആത്മാര്ഥമായി ശ്രമിക്കും. ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.
ധനു: നിങ്ങളെ ഒരു തെറ്റായ യാത്രയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാന് ഒരു പങ്കാളിയെയോ അടുത്ത ബന്ധുവിനെയോ ഇന്ന് അനുവദിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവന് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും സഹായങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. അത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം ക്ഷീണിതനാക്കും. കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് ദേഷ്യപെടാതെ ഇരിക്കുക. ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വിദേശത്തുളള സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇന്ന് സംസാരിക്കാന് സമയം കണ്ടെത്തും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളില് മുഴുകി കഴിയണം. തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ദൗത്യങ്ങളും നല്ല ഫലമുണ്ടാക്കും. അന്തസും പ്രശസ്തിയും വര്ധിക്കും. തൊഴിലില് പ്രൊമോഷനും ഉയര്ച്ചയും ഉണ്ടാകാം. സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നല്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നല്കും. ഒരു ചെറിയ അപകടത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ല.
കുംഭം: നിങ്ങള് ആരോഗ്യം, പോഷണം, ഫിറ്റ്നസ് പരിപാടികള് എന്നിവയില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പണം ചെലവാക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോള് കോപം വരാന് സാധ്യതയുണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതെ അവരുടെ വീക്ഷണകോണില്ക്കൂടി കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തുക. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് തെറ്റുപ്പറ്റിയിരിക്കാം.
മീനം: പ്രണയിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും ജീവിതപങ്കാളിയെ തേടുന്നവര്ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. അവിവാഹിതര്ക്ക് കൂട്ടാളികളെ കണ്ടെത്താന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര ദിവസം മുഴുവന് ഉന്മേഷം പകര്ന്നേക്കാം. ഇന്ന് ചെലവിനെ പറ്റി നിങ്ങള് വേവലാതിപ്പെടില്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് വിജയം കൈവരിക്കും.
മേടം: ഇന്ന് കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും. വീട് മോടികൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചര്ച്ചകള്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും അതിന്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് കാര്യങ്ങള്ക്കായി യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് യാത്രകള്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം. വിദേശത്തേക്കോ അല്ലെങ്കില് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ സഞ്ചരിക്കാന് അനുകൂലമാണ് ഈ ദിവസം. ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരു ദീര്ഘ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കില് ഒരു പുതിയ നഗരത്തിലെ പുതുമകളെന്തെങ്കിലും അസ്വദിക്കാന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളില് നിന്നും നേട്ടങ്ങള്ക്ക് അവസരം. ഇന്ന് നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളും ഫലപ്രദമാകും. ഒരു പുണ്യസ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ചതില്നിന്നും പുതിയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുളള പ്രചോദനം നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും. വിദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് ലഭിക്കും. ചെറിയ തലവേദനയോ ജലദോഷമോ നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കും.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പ്രതികൂല വിവരങ്ങള് നല്കിയാലും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലര്ത്തുക. ധ്യാനവും പ്രാര്ഥനയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുക. അത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്ഷവും വിപരീത മനോഭാവവും നിയന്ത്രിക്കാന് സാഹായിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനകളോ മറ്റോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാറ്റിവയ്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങള്ക്കിന്ന്. വിദേശികളെ കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടയുണ്ട്. ഉല്ലാസത്തിനും വിനോദത്തിനും പുതുവസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാനുമായി പണം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയം ബന്ധം സന്തോഷകരമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലെത്തും. ഭക്ഷണം, സൗഹൃദം, ഉല്ലാസ യാത്ര എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാകും.