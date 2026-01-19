അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 19, 2026 at 7:29 AM IST
തീയതി: 19-01-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 02:01 PM മുതല് 03:28 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 01:11 PM മുതല് 1:59 PM വരെ & 03:35 PM മുതല് 04:23 PM വരെ
രാഹുകാലം: 08:014 AM മുതല് 09:41 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:47 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:22 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകരുമായുള്ള വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ജോലികള് ചെയ്യുന്നതില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലി അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാവില്ല.
കന്നി: ഇന്ന് മനോവിഷമം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ആമാശയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങള് നീങ്ങില്ല. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളുണ്ടാകും. കഴിവതും ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുക. പുതിയ സംരംഭത്തിന് ഇന്ന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ ദിവസമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷപൂര്വം സമയം ചെലവിടും.
തുലാം: ഇന്ന് പൊതുവെ നല്ല ദിവസമാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദുഖഃകരമായ വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് നിങ്ങള് ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രകോപിതനാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഇടപെടല് ഒടുവിൽ തര്ക്കത്തില് കലാശിക്കാം. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നേരിടുക.
വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവന് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികളും ദൗത്യങ്ങളും വന്നുചേരും. സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകും. അടുത്ത സുഹൃത്തിനേയോ ബന്ധുവിനേയോ കണ്ടുമുട്ടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യം വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. സഹോദരങ്ങള് വഴി നേട്ടമുണ്ടാകും. പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ന് വിജയം ഉറപ്പ്. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത.
ധനു: മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കുന്നു. ഈ പിരിമുറുക്കം ശമിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് നിങ്ങളിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് തര്ക്കിക്കുകയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തൊഴില് രംഗത്തെ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമോ നഷ്ടമോ നിങ്ങളില് പ്രതികൂല മനോഭാവമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്, എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഇന്ന് ജോലിയില് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മര്ദ്ദമേറാം. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാം നേരിടുക.
മകരം: ചെറിയ അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാകാൻ ഇന്ന് സാധ്യത. ഇതൊഴിച്ചാല് ഈ ദിനം സന്തോഷാനുഭവങ്ങള് നിറഞ്ഞതാണ്. ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുകയും ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ജോലിക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യത. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഉള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തുഷ്ടി പകരും ദാമ്പത്യപരവും മാനസികവുമായ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകും.
കുംഭം: ഇന്ന് ജാമ്യം നില്ക്കുകയോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില് ഏര്പ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്. അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്തിനെങ്കിലും പണം മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളെ ബാധിക്കത്ത പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടരുത്.
മീനം: സൗഹൃദങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കിന്ന് ഗുണകരമാകും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കളേയും സഹപ്രവര്ത്തകരേയും സത്കരിക്കാന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കും. സമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്രത്യേക താത്പര്യം കാണിക്കും. മുതിര്ന്നവരും മേലധികാരികളുമായി ഒത്തുചേരാന് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. കുടുംബത്തില് നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും സന്തോഷ വാര്ത്ത വന്നെത്തും. അപ്രതീക്ഷിത സമ്പത്ത് വന്നുചേരും. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.
മേടം: സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഇന്ന് നല്ല സംഭാഷണം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെലവുകള് വര്ധിക്കാം. ജോലി ഭാരം കൂടും. അമിത ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്കും പാടവങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത്.
ഇടവം: ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരേയും മേലധികാരികളേയും എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധനയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായും സാധിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം അധികഭാഗവും നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ല. ജാഗ്രതയോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. യാത്രയില് നിന്നും അപരിചിതരില് നിന്നും വിട്ട് നില്ക്കുക. ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങള് നീട്ടി വയ്ക്കുക. തര്ക്കങ്ങള്ക്കും കലഹങ്ങള്ക്കും പോകാതിരിക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ഗുണകരമായേക്കാവുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. തൊഴിലില് അല്ലെങ്കില് ബിസിനസില് വിജയം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നേട്ടങ്ങളും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കാന് സാധ്യത. സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും.