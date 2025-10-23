ബന്ധങ്ങൾ കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുക; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 23, 2025 at 7:50 AM IST
തീയതി: 23-10-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 09:11 AM മുതല് 10:39 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:13 AM മുതൽ 11:01 AM വരെ & 03:01 PM മുതൽ 03:49 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:37 PM മുതൽ 03:06 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:03 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പഴയ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം പുതുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സത്ക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കും. അവരോടൊപ്പം ഈ ദിവസം ഉല്ലാസ പൂർണമാവുകയും ചെയ്യും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കുടുംബ ജീവിതവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പലരേയും കണ്ടുമുട്ടും. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
തുലാം: മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരികളുടെ നല്ല അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ തേടും. ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖനുമായോ അല്ലെങ്കില് ഒരു നിക്ഷേപകനുമായോ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമാകും. സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നില ഉയരുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അവ കൈവിടാതെ നോക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷം കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക. എങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനും ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുത്. തീര്ച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം വന്നെത്തുന്നതായിരിക്കും.
ധനു: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. പഴയ സുഹൃത്തിനെയോ മറ്റോ കാണാൻ ഇടവന്നേക്കാം.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയില് അസൂയപ്പെടുകയില്ല. അവർ ഹൃദയംഗമമായി നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. ജോലി മാറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ചിന്ത കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. ഇത് അതിന് പറ്റിയ സമയമായിരിക്കില്ല.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. പൊതുസത് ക്കാരങ്ങളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ അവസരങ്ങൾ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ തേടി ശുഭവാർത്തകൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് അത്ര ഉത്തമമായ ദിവസമല്ല. ഇന്ന് മുഴുവന് നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ കേള്ക്കാനും കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
മേടം : വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും മേടം രാശിക്കാർക്ക്. യാത്ര പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളെയിന്ന് പൂർണ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കും.
ഇടവം: ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയോ അവരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ സാധ്യത. ഇന്നത്തെ ദിവസം കരുതിയിരിക്കുക. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കുകയും വേണം.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വിജയകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷ നിര്ഭരമാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ചെലവ് അധികരിക്കാന് സാധ്യത. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് ഇന്ന് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കും. ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പൂര്ണ സഹകരണമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ കൈയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയേക്കാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ദിവസമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ തലയിടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓഫിസിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നേടും. സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെയേറെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.