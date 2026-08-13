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പ്രധാന കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ..? ഇന്നത്തെ രാശി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE HOROSCOPE PREDICTION TODAY HOROSCOPE ASTROLOGY
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 6:51 AM IST

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തീയതി: 13-08-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: ആയില്യം

അമൃതകാലം: 02:02 PM മുതൽ 03:36 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:50 AM മുതൽ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:29 PM മുതൽ 02:02 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:45 PM

ചിങ്ങം: പ്രധാന കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. സംസാരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക, ആരോടും - പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളോടും അയൽക്കാരോടും തർക്കിക്കാൻ നില്‍ക്കരുത്.

കന്നി: മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്വാർഥനും ഉദാരമതിയു മായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ചെയ്‌ത ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലാഭമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം ബിസിനസിലും, ഉല്ലാസ സമ്മേളനങ്ങളിലും, അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും, സഹപ്രവർത്തകരുമായും ചെലവഴിക്കും.

തുലാം: ശോഭയുള്ളതും മനോഹരവുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമായതും സന്തോഷകരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ നൽകും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു സൗഭാഗ്യപൂര്‍ണമായ സമയമാണുണ്ടാവുക. മതപരമായ യാത്രകളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകും. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യവും സമാധാനപരമായ മനസും ഒരുമിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും. തത്ഫലമായി, നിശ്ചിത തീയതികള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിങ്ങൾ വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

ധനു: ഈ പ്രഭാതം എന്നെത്തേയും പോലെ എപ്പോഴും രസകരവും ആനന്ദദായകവും ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മനഃസ്ഥിതി പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും, നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കുമെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നത ചിലകാര്യങ്ങളില്‍ അത്തരം ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ അതിനു സാധ്യതയുള്ളൂ.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചില പദ്ധതികൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ കൂടുകയും സാമ്പത്തികമായി അസ്വീകാര്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം.

കുംഭം: ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സന്തോഷം എന്നിവ മൂലം ദിവസം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളാല്‍ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയോടെ ആസ്വദിക്കുന്നതായിരിക്കും. വസ്ത്രം, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക അതിനായി ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ വിലപേശലുകൾക്കും വാങ്ങലുകള്‍ക്കും ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം.

മീനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ശരാശരി ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ബഹു സാംസ്‌കാരിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം അത് വളരെ പ്രയോജനകരമല്ല. ഒപ്പം ബൗദ്ധിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. പുതിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം തടസം വന്നേക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലതല്ലാത്തതിനാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക.

മേടം: നിങ്ങൾ ദയയും കരുതലും ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇന്ന് ഉദാരമനസ്‌കത കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വെറുതെ കൊടുക്കുകയും, ഭാവിയിലെ ആവശ്യത്തിന് അവ തിരികെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിയും ഒഴിവുസമയവും നേരമ്പോക്കും ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ തുടർച്ചയായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പല വഴിയിൽക്കൂടി പണം സമ്പാദിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നാൽ അതിമനോഹരമായ ഫലങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത്‌ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ കഴിയും.

മിഥുനം: നിരാശയും അശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ മനസിൽ അടിവരയിടുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതാകണമെന്നില്ല. വീട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്മാറാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോടെ നല്ലഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്‌.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലഭാവത്തിലാണ്. അവ എല്ലാത്തരം കലകളിലും മികവുറ്റതാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബിസിനസിലെ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് തികഞ്ഞ സമയമാണ്. നല്ല ഗ്രേഡിങ്ങുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്‍ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ട്രിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമാകും.

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