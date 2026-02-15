ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിശദമായി

HOROSCOPE TODAY HOROSCOPE PREDICTION MALAYALAM ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം HOROSCOPE PREDICTION TODAY
Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
തീയതി: 15-02-2026 ഞായർ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: കുംഭം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

അമൃതകാലം: 03:35 PM മുതല്‍ 05:03 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 05:08 PM മുതല്‍ 05:56 PM വരെ

രാഹുകാലം: 05:03 PM മുതല്‍ 06:32 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:44 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:32PM

ചിങ്ങം: സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാലോ, സഹപ്രവർത്തകരാലോ നിരാശയുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില നൽകും.

കന്നി: ചിന്താഭാരം പേറിയ ദിനമായിരിക്കും. ശാന്തത നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം കാരണം ധാരാളം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധിക്കും. ഉള്ളിലെ ദയയും വിനയവും ജനപ്രീതി നിലനിർത്താൻ കാരണമാകും.

തുലാം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമല്ല. അമിത ചിന്ത കാരണം വിലപ്പെട്ട പലതും നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. ക്ഷിപ്ര കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യത. അമ്മയുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

വൃശ്ചികം: പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് മികച്ച ദിനം. പുതിയ പദ്ധതികൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കും. വളരെയധികം അനുകൂല ദിനം

ധനു: ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. തൊഴില്‍വിജയത്തിനും തടസം സൃഷ്‌ടിക്കും. എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അമിത ചെലവിന് സാധ്യത.

മകരം: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിയും കാര്യപ്രാപ്‌തിയും വിജയം നേടി തരും.

കുംഭം: ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത. നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സാഹിത്യ സംബന്ധിയായവയിൽ പങ്കുചേരും.

മീനം: വീടിൻ്റെ പുനർ നിർമാണം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രതീക്ഷച്ചതിലും കൂടുതൽ ചെലവ് വന്നുചേരും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മേടം: ജോലിയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതകളും തിരക്കിലാക്കും. ആരോഗ്യപരമായി മികച്ച ദിനമല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യത.

ഇടവം: നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിരാശയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞേക്കാം. ജോലികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ദൗർബല്യങ്ങളെ മാറ്റിവയ്ക്കുക.

മിഥുനം: മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ചർച്ചകൾ നടത്തും. മറ്റുള്ളവരോട് കരുതലോടെ പെരുമാറും. സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും തിരികെ ലഭിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. തൊഴില്‍ പരമായും സാമ്പത്തികമായും മികച്ച ദിനമാണ് ഇന്ന്. ധനാലാഭത്തിന് സാധ്യത. വ്യാപാരത്തില്‍ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മാനസിക ഉല്ലാസം ലഭിക്കും. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.

