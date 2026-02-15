ഈ രാശിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിശദമായി
Published : February 15, 2026 at 7:23 AM IST
തീയതി: 15-02-2026 ഞായർ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: കൃഷ്ണ ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 03:35 PM മുതല് 05:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:08 PM മുതല് 05:56 PM വരെ
രാഹുകാലം: 05:03 PM മുതല് 06:32 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:44 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:32PM
ചിങ്ങം: സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാലോ, സഹപ്രവർത്തകരാലോ നിരാശയുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില നൽകും.
കന്നി: ചിന്താഭാരം പേറിയ ദിനമായിരിക്കും. ശാന്തത നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം കാരണം ധാരാളം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധിക്കും. ഉള്ളിലെ ദയയും വിനയവും ജനപ്രീതി നിലനിർത്താൻ കാരണമാകും.
തുലാം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമല്ല. അമിത ചിന്ത കാരണം വിലപ്പെട്ട പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ക്ഷിപ്ര കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യത. അമ്മയുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
വൃശ്ചികം: പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് മികച്ച ദിനം. പുതിയ പദ്ധതികൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കും. വളരെയധികം അനുകൂല ദിനം
ധനു: ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. തൊഴില്വിജയത്തിനും തടസം സൃഷ്ടിക്കും. എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അമിത ചെലവിന് സാധ്യത.
മകരം: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിയും കാര്യപ്രാപ്തിയും വിജയം നേടി തരും.
കുംഭം: ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത. നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സാഹിത്യ സംബന്ധിയായവയിൽ പങ്കുചേരും.
മീനം: വീടിൻ്റെ പുനർ നിർമാണം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രതീക്ഷച്ചതിലും കൂടുതൽ ചെലവ് വന്നുചേരും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
മേടം: ജോലിയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതകളും തിരക്കിലാക്കും. ആരോഗ്യപരമായി മികച്ച ദിനമല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യത.
ഇടവം: നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിരാശയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞേക്കാം. ജോലികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ദൗർബല്യങ്ങളെ മാറ്റിവയ്ക്കുക.
മിഥുനം: മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ചർച്ചകൾ നടത്തും. മറ്റുള്ളവരോട് കരുതലോടെ പെരുമാറും. സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും തിരികെ ലഭിക്കും.
കര്ക്കിടകം: സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. തൊഴില് പരമായും സാമ്പത്തികമായും മികച്ച ദിനമാണ് ഇന്ന്. ധനാലാഭത്തിന് സാധ്യത. വ്യാപാരത്തില് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മാനസിക ഉല്ലാസം ലഭിക്കും. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.