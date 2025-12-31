ഹൃദയം തൂറക്കൂ, പ്രണയം പറയാൻ ഇതിലും നല്ല ദിവസം വേറെയില്ല; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം
Published : December 31, 2025 at 7:18 AM IST
തീയതി: 31-12-2025 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: കാര്ത്തിക
അമൃതകാലം: 01:53 PM മുതൽ 03:19 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:17 PM മുതൽ 01:05 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:27 PM മുതൽ 01:53 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:41 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:12 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ആലസ്യവും ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും. കോപം നിയന്ത്രിച്ച് ശാന്തത പാലിക്കുക. വീട്ടിലായാലും ഓഫിസിലായാലും മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങള് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാനാകും.
കന്നി: യാത്ര ചെയ്യാനോ പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങള് മാറ്റിവക്കുക കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള് വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകില്ല. സംസാരിക്കുമ്പോള് നിങ്ങള് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കില് അത് സഹപ്രവര്ത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ചിലപ്പോള് വഷളാക്കിയേക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കും. പ്രണയം പറയാൻ ഉത്തമ ദിവസം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നേക്കാം. ചെലവ് കൂടും. കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒരു യാത്രക്ക് സാധ്യയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വീട്ടിൽ കലഹങ്ങൾ നടന്നേക്കാം. ഓഫിസിൽ സഹപ്രവർത്തകരുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.
മകരം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കാണും. ബിസനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. വീട്ടിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ഒരുപാട് പ്രശംസ ലഭിക്കും.
കുംഭം: ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ആവേശഭരിതമായിരിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരുപാടി നാളായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇന്ന് നടക്കും.
മീനം: ഇന്ന് പഴയ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഇന്ന് വിജയം ഉണ്ടാവും. സുഹൃത്തുകളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സഹായം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
മേടം: ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാന് നിങ്ങള് ഇന്ന് തയ്യാറെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശരീരികവുമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. അമ്മയുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. എന്തു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയേക്കാം.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് യാത്രയുണ്ടാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടും. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
കര്ക്കടകം: മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാക്കു തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി മറ്റുള്ളവരെ വേദനപ്പിച്ചേക്കാം.