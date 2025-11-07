'സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും' കൂടുതലുള്ള ദിവസം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം
അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : November 7, 2025 at 7:39 AM IST
തീയതി: 07-11-2025 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 07:44 AM മുതല് 09:12 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:40 AM മുതല് 9:28 AM വരെ, 02:4 PM മുതല് 02:52 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:40 PM മുതല് 12:07 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:16 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ക്രിയാത്മക ഊര്ജം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും നിശ്ചയ ദാര്ഢ്യത്തിലും പ്രകടമാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി സാമർഥ്യത്തെയും മികവിനേയും മേലധികാരികള് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കും. അത് നിങ്ങള്ക്ക് സമൂഹിക അംഗീകാരവും നല്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലര്ത്താൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ചുരുക്കത്തില് ഏറ്റവും ഹിതകരമായ ഒരു ദിവസം.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. ഒട്ടേറെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും നിങ്ങളെ ഇന്ന് നിരാശനാക്കും. ജോലിയില് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിമര്ശനം കേള്ക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങള് പ്രവര്ത്തന വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില് എതിരാളികളുടെ അടുത്ത ചുവടുവയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ കാലടിയിലെ മണ്ണിന് ഇളക്കം തട്ടിയതിനാല് ഇന്ന് ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിക്കണം. വാദപ്രതിവാദങ്ങള്, ഏറ്റുമുട്ടല്, അനാരോഗ്യം, മുന്കോപം, ചീത്ത വാക്കുകള് ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ നശിപ്പിക്കാന് സാധ്യത. ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറുക. ഓരോ ചുവടും ഓരോ വാക്കും സൂക്ഷ്മതയോടെയും അളന്നും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അൽപം ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നല്കും. നിഗൂഢമായ വിഷയങ്ങള്, മാന്ത്രികത എന്നിവയില് ആസക്തിയുണ്ടാകാന് സാധ്യത. എന്നാല് ആത്മീയതയും ബൗദ്ധികമായ യത്നങ്ങളും നിങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ സമാധാനം നല്കും.
വൃശ്ചികം: ആഹ്ളാദവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം പാര്ട്ടിക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കില് വിനോദ യാത്ര പോവുകയോ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ സന്തോഷവേള പതിന്മടങ്ങാക്കാന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള് മുന്കൂട്ടി തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പുതിയ തരം വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് നന്നായി ഒരുങ്ങാനും സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കായി പ്രത്യേകം സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കിയേക്കാം. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനും യോഗമുണ്ട്. സമൂഹത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.
ധനു: ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയില് ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് വന്ന് ചേരും. വീട്ടിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ ദിവസം മുഴുവനും ഊര്ജ്ജസ്വലനും ഉന്മേഷവാനുമാക്കും. തൊഴിലില് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പിന്തുണയും അധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളെ സന്തുഷ്ടനാക്കും. പണത്തിന്റെ വരവ് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങള്ക്ക് മുകളില് ഒരു അധിക സുഖാനുഭവമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ പുഞ്ചിരി നിലനിര്ത്തുക. ഈ അപൂര്വ ദിവസം ആസ്വാദ്യമാക്കുക.
മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങള് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടേയും കുട്ടികളുടേയും അനാരോഗ്യവും അവരുമായുളള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും നിങ്ങളുടെ വിഷമതകള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലം നിങ്ങള്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. ഇന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള് പതിവിലുമധികം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ എതിരാളികളുമായോ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ശാന്തനായിരിക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരൽപം കൂടുതല് വികാരാവേശം കാണിക്കും. വിദ്യാർഥികള് പഠന കാര്യങ്ങളില് ഇന്ന് വളരെയേറെ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഈ രാശിക്കാരായ സ്ത്രീകള് ഇന്ന് സൗന്ദര്യ വർധകങ്ങള്ക്കായി നിര്ബാധം പണം ചെലവഴിക്കും. എന്നാല് ഒരു മുന്കരുതലുമില്ലാതെ പണം ചെലവഴിച്ച് പണസഞ്ചി കാലിയാക്കാതിരിക്കുക. വസ്തുവോ സ്വത്തോ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില് വളരെ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. ബാലിശമായ വര്ത്തമാനം അവസാനിപ്പിച്ച് പക്വതയോടെ പെരുമാറുക.
മീനം: ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. അത് ഒരു പക്ഷേ ഫലവത്തായി തീര്ന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളും ഉറച്ച തീരുമാനവും ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. അത് സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയര്ത്തും. നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളോട് അവരുടെ ചില രഹസ്യങ്ങള് പങ്കിടുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി കൂടുതല് അടുപ്പത്തിലാകുകയും ചെയ്യും.
മേടം: ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ് മേട രാശിക്കാരെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാല് തെരുവോരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് വഴിപ്പെടരുത്. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങള്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചെലവുകള് വർധിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മോശമായേക്കും. ധ്യാനം നിങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസവും ശാന്തതയും നല്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യം ശാന്തതയോടെ നിങ്ങള് ആസ്വദിക്കൂ. ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം കൈവന്നതായി നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നും. ഇത് ജോലിയില് തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. തന്മൂലം നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായും ഉത്സാഹപൂര്വവും ചെയ്ത് തീര്ക്കാന് സാധിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് വേണ്ടത്ര മുന്കരുതലെടുക്കുക. നിങ്ങളിന്ന് ഏറെ പ്രകോപിതനാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുമ്പോള് കുടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക. നിങ്ങള്ക്ക് ശാന്തത കൈവരും. ഇത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മോശമായ ആരോഗ്യനിലയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. വരുമാനത്തേക്കാള് ചെലവുണ്ടാകാമെന്നതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. അപകട സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കുക. പ്രാർഥനയും ആത്മീയതയും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഊര്ജം ഇന്ന് ഫലവത്താകും. സൗഹൃദ സന്ദര്ശനങ്ങള്ക്കും ഉല്ലാസവേളകള്ക്കും സാധ്യത. അവിവാഹിതര്ക്ക് വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. വൈകാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. പെട്ടെന്നുളള സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള് കൂടുതലാക്കും. നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ദീര്ഘദൂര ഡ്രൈവിങ് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം ആസ്വാദ്യമാക്കുക.