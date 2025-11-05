ETV Bharat / state

തീയതി: 05-11-2025 ബുധൻ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: പൂർണിമ

നക്ഷത്രം: അശ്വതി

അമൃതകാലം: 01:35 PM മുതല്‍ 03:03 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:52 AM മുതല്‍ 12:40 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:07 PM മുതല്‍ 01:35 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:16 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:59 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണവും ദോഷവും ഇടകലർന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് വിജയം കാണും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സമീപനം വസ്‌തുഷ്‌ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതരാകും. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ചില വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാം. കുട്ടികളുമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. വ്യാപാരികൾക്ക് അനുകൂല ദിനമല്ല.

കന്നി: മനസിൽ വിപ്ലവകരമായ ചിന്ത ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌ന സാഫല്യത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കും. സ്വപ്‌നങ്ങൾ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് കരുതാൻ സാധ്യത. എല്ലാ കാര്യങ്ങും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ ലളിതമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

തുലാം: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങും. പ്രണയാനുഭൂതികൾക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.

വൃശ്ചികം: സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഏറെ ഉന്മേഷവാന്മാരായി കാണപ്പെടും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ശുഭകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനാകും. സഹകരണവും പിന്തുണയും നൽകുന്ന സഹപ്രവർത്തർകർ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിടം സമാധാനപരമാകും. പൂർത്തിയാക്കാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത.

ധനു: പരാജയങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അമിത ക്ഷോഭം, ക്ഷിപ്ര കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. കുട്ടികളുമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. യാത്രകൾക്ക് ശുഭകരമായ ദിനമല്ല.

മകരം: ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളും പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കും. വ്യത്യസ്‌ത മനോഭാവമുള്ളവരുമായി ഇടപെഴകും. സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യത.

കുംഭം: സങ്കീർണമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നിങ്ങളുടെ ദൗർബല്ല്യങ്ങളെ മാറ്റി കരുത്താർജ്ജിക്കുക.

മീനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

മേടം: നിങ്ങളുടെ പഴയ പല ഓർമ്മകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യത. ജോലിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും വളരെ പ്രകടമായിക്കാണും. പണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

ഇടവം: അനുകൂലമായ ദിനമായിരിക്കില്ല. അക്രമണോൽസുകമായ മനോഭാവം ഒഴിവാക്കുക. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഉദ്യമങ്ങൾക്കും അനുകൂല ദിനമല്ല. പുതിയതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കാനായി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക.

മിഥുനം: വ്യവസായികൾക്ക് മികച്ച ദിനം. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. കച്ചവട മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അനുകൂല പെരുമാറ്റമുണ്ടാകും. എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുക.

കര്‍ക്കിടകം: ഭാഗ്യമുള്ള ദിനമാണ്. അനുകൂലമായ സമയങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. തൊഴിലിടത്തിലും കുടുംബത്തിലും മികച്ച ദിനം. കുടുംബവുമായി അധിക സമയം ചെലവഴിക്കും.

