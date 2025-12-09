ചിങ്ങം രാശിക്കാരേ, നിങ്ങള്ക്കിത് ഐശ്വര്യപൂർണമായ ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം ഇങ്ങനെ
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം.
Published : December 9, 2025 at 7:17 AM IST
തീയതി: 09-12-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 12:16 PM മുതൽ 01:42 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:54 AM മുതൽ 09:42 AM വരെ & 12:6 PM മുതൽ 12:54 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:09 PM മുതൽ 04:35 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:30 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:02 PM
ചിങ്ങം : ചിങ്ങം രാശിക്കാരായ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവും സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് പതിവിലും കൂടുതൽ പോരാടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളില് വിരിഞ്ഞ പ്ലാനുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രഫലങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.
കന്നി : ഇന്ന് ഒന്നിനുംതന്നെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസിൽ താരതമ്യേന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള് യാഥാർഥ്യമാകാൻ അല്പം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. കാര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല. അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്ച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം സമാഗതമാകുന്നതായിരിക്കും.
തുലാം : തുലാം രാശിക്കാരായ നിങ്ങള് ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കും. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളിന്മേൽ നിങ്ങളിന്ന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കളും, വസ്ത്രങ്ങളും വങ്ങാന് നിങ്ങളിന്ന് അത്യന്തം തയ്യാറാവും. നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യരൂപവും വ്യക്തിത്വവും മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഭാഗ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥവും ആക്രമണോത്സുകവുമായ രീതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നങ്ങള് കലങ്ങി തെളിയും. ശാന്തിയും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
ധനു : ഗ്രഹനിലയുടെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂര്ണ്ണമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസികപ്രശ്നമോ ഉള്ളതായി തോന്നാം. മികച്ച പ്രകടനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ വന്നേക്കാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സമ്മർദം കാരണം അസിഡിറ്റിയും അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാകാം.
മകരം : ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. ഉറക്കമില്ലായ്മ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ജലസ്രോതസുകളില് നിന്ന് വിട്ട് നില്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങള്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം : നിഷേധാത്മക ചിന്തകള് മാറും. ഇന്ന് മികച്ചൊരു ദിവസമാകും. സന്തോഷവും എളിമയും ഉണ്ടാകുകയും പുറത്തുപോകാനും സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത.
മീനം : ഇന്ന് ഒരുപാടു പണം ചെലവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകള് ദിവസം മുഴുവനും മിതമായിത്തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും. നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ തകരാൻ അനുവദിക്കരുത്.
മേടം : ശുഭചിന്തകളുടെ ഊർജം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഇജോലിയില് തികഞ്ഞ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം സമയം ചെലവഴിക്കും. സത്കാരങ്ങളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കുകൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പക്കൽനിന്നും ചില ശുഭവാർത്തകള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
ഇടവം : ഇന്ന് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കണ്ണും കാതും തുറന്നുവെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കിന്ന് ശ്രദ്ധവേണം. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന അസുഖം ഒരു പൂർണ്ണമായ വൈദ്യപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് ശരിയായി മനസിലാക്കാന് കഴിയാത്തവരെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം, ഇതുവരെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. അതുപോലെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയുക.
മിഥുനം : നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഈ തത്വശാസ്ത്രം പ്രയോഗികമായിരിക്കും. ശരിയായ രീതിയില് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നല്ല രീതിയില് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കര്ക്കടകം : നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് സമയം അനുകൂലമാണ്. ഇന്നലെവരെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും തുടരും. അപൂർവ്വ സമ്മാനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും മിഴിവേറിയ സമയങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നവ്യാനുഭവങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.