ഈ രാശിക്കാർക്കിന്ന് ഉത്തമമായ ദിനം, പേരും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം.
Published : December 7, 2025 at 6:57 AM IST
തീയതി: 07-12-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ തൃദീയ
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 03:08 PM മുതല് 04:35 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:53 PM മുതല് 05:41 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:35 PM മുതല് 06:01 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:29 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം : മതപരവും മംഗളകരവുമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യത. തീർഥാടന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായേക്കാം. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം.
കന്നി : ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടും. ബിസിനസുകാർ ഇന്ന് ഊർജസ്വലരായിരിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രക്കും സാധ്യത.
തുലാം : ശാരീരികമായി മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തും. തൊഴിൽപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. സഹപ്രവർത്തകർ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകും. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകും.
വൃശ്ചികം : നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇന്ന് വഴക്കുകൾ, തർക്കങ്ങൾ എന്നിവകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഉത്സാഹം വർധിപ്പിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലോ പന്തയമത്സരങ്ങളിലോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, യാത്രയും ഒഴിവാക്കുക.
ധനു : നിങ്ങളുടെ മനസ് സമാധാനത്തിലാകില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വഴക്കിടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. അസ്ഥിരമായ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തു വകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധനപരമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്.
മകരം : സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കും. ഒരു സന്തോഷകരമായ യാത്ര നടത്താൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ ദിവസം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല.
കുംഭം : വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം നേടുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
മീനം : ചെലവിന്റെ ഒരു കണക്കു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്ഷമ എന്നത് ഒരു സദ്ഗുണമാണ്. അത് പതിവായി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നാവിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതുപോലെ ദേഷ്യത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽ പെട്ടുഴറുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ വികാരാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ.
മേടം : നിങ്ങൾ പുതിയ നിരീക്ഷണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. യഥാർഥ ബന്ധങ്ങളെ പുറംമോടികൊണ്ട് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
ഇടവം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് വളരെ പ്രേമാതുരവും ചിന്തകൾ സരളവും ആയിരിക്കും. വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ആരുടെയോ അടുത്തേക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നതായി നിങ്ങൾക്കിന്ന് തോന്നും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും പങ്കാളിയുടേയൊ പ്രേമഭാജനത്തിന്റെയോ കൂടെ സമയം ചെലവിടും.
മിഥുനം : ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം ആണിത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും സന്തുഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചുവരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള സദ്വാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കര്ക്കടകം : എല്ലാ ജോലികളും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗഭാക്കാവുകയും, നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ അവർ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും, വീടിന്റെ മോടി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.