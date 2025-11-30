ഈ രാശിക്കാർക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം, കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങള്; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്ക്കെങ്ങനെ?
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 30, 2025 at 7:00 AM IST
തീയതി: 30-11-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല ദശമി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 03:06 PM മുതല് 04:32 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:49 PM മുതല് 05:37 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:32 PM മുതല് 05:59 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:25 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചികിത്സ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതകള് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നിഷേധാത്മകമായ ചില ചിന്തകൾ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. അവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ധ്യാനവും ആത്മീയമായ ഉയർന്ന ചിന്തകളും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടന്ന് മാനസികമായ ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കും.
കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സർഗാത്മകത ഇന്ന് പുറത്തുവരും. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒരു തമാശക്കാരനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിരിപ്പിക്കും. എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യും. പുതിയ ചുമതലകള് നിങ്ങളെ തേടി വരും. എല്ലാ ചുമതലകളും നിങ്ങള് കൃത്യമായി ചെയ്യും.
തുലാം : നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കും. പലവഴികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും. മനസിരുത്തിയാൽ ജോലിയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
വൃശ്ചികം : ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഭൂമികച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അത് ദീർഘകാല ലാഭത്തിനും നേട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും സുഖവും ആസ്വദിക്കുക. എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും തുറന്ന കയ്യോടെ സ്വീകരിക്കുക.
ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മർദമുള്ള ജീവിത രീതിയേയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ നല്ലതായിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയോ ശമ്പള വർധനവിന്റെയോ വാർത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയേക്കാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ലനിലയില്.
മകരം : നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ വികാരഭരിതനാകാനും ദുഃഖിതനാകാനും അനുവദിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കുറയ്ക്കുകയും വിജയത്തിന്റെ വഴിയിൽ തടസം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യമായ സ്വഭാവവും, വളരെ ഭവ്യമായ പെരുമാറ്റവും എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും.
കുംഭം : നിങ്ങൾ മനസിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ജോലികൾ, പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വലവിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറും. അവരോടൊന്നിച്ച് സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവിടും.
മീനം : ജോലിസ്ഥലത്തോ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നാഴികക്കല്ലായ കാര്യം ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുകയും, ഇന്നൊരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവിയും സാമൂഹിക നിലയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകും.
ഇടവം : ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവന് ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. വിഷമങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുക. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശന്തവും സമാധാനപൂര്ണവുമാക്കുന്നതില് നിങ്ങള് വിജയിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിന്ന് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കമിടാം. ബിസിനസിലെ നേട്ടത്തിനു പുറമെ കുടുംബത്തില് നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. പല വലിയ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാവുന്ന ദിവസമണിന്ന്.
മിഥുനം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസമയവും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും നിങ്ങൾ പ്രശംസനീയമായി വിഭജിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ജോലികൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഉല്ലാസയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷപൂർവം ഞെട്ടിക്കുവാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു.
കര്ക്കടകം : ഇന്ന് ചില സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ യാത്രയോ തീർഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കാനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും കൂടി വളരെ സന്തോഷകരമായി നിങ്ങളുടെ ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.