ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുള്ള ദിവസം; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം...

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി....

HOROSCOPE TODAY ASTROLOGY ജ്യോതിഷം DAILY PREDICTIONS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 7:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 29-03-2026 ഞായർ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: ആയില്യം

അമൃതകാലം: 02:32PM മുതല്‍ 04:03PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 04:47PM മുതല്‍ 5:35PM വരെ

രാഹുകാലം: 05:03PM മുതല്‍ 06:35PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:23 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 6:35 PM

ചിങ്ങം: ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം ശുഭകരമായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാം. പ്രധാനകാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നല്ലത്. സംസാരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക, ആരോടും - പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളോടും അയൽക്കാരോടും - തർക്കിക്കാൻ നില്‍ക്കരുത്.

കന്നി: നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്വാർഥനും ഉദാരമതിയു മായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ചെയ്‌ത ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലാഭമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തിൽ ബിസിനസിലും, ഉല്ലാസങ്ങളിലും, അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും, സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഉള്ള ഒത്തുചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കും.

തുലാം: ശോഭയുള്ളതും മനോഹരവുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വർണഭമായതും സന്തോഷകരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ നൽകും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു സൗഭാഗ്യപൂര്‍ണമായ സമയമാണുണ്ടാകുക. മതപരമായ യാത്രകളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകും. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യവും സമാധാനപരമായ മനസും ഒരുമിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. തത്ഫലമായി, നിശ്ചിത തീയതികള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിങ്ങൾ വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

ധനു: ഈ പ്രഭാതം എന്നെത്തേയും പോലെ എപ്പോഴും രസകരവും ആനന്ദദായകവും ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മനഃസ്ഥിതി പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും, നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കുമെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നത ചിലകാര്യങ്ങളില്‍ അത്തരം ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായും ആ മോശമായ, അശുഭാപ്‌തി ചിന്തകൾ അകറ്റാൻ ഒരു നല്ല പ്രതിവിധി ഈശ്വരവിശ്വാസവും യോഗയും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ, ഒരു പക്ഷേ, ഇന്ന് സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിച്ചേക്കാം.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചില പദ്ധതികൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ കൂടുകയും സാമ്പത്തികമായി അസ്വീകാര്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും.

കുംഭം: ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സന്തോഷം എന്നിവ മൂലം ദിവസം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളാല്‍ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ആസ്വദിക്കൂ! നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയോടെ ആസ്വദിക്കുന്നതായിരിക്കും. വസ്ത്രം, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക അതിനായി ചെലവഴിക്കും. കൂടാതെ വിലപേശലുകൾക്കും വാങ്ങലുകള്‍ക്കും ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം.

മീനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ശരാശരി ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ബഹു സാംസ്‌കാരിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം അത് വളരെ പ്രയോജനകരമല്ല. ഒപ്പം ബൗദ്ധിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ പ്രലോഭനകരമായേക്കാം. പുതിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം തടസം ആയേക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലതല്ലാത്തതിനാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക.

മേടം: നിങ്ങൾ ദയയും കരുതലും ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇന്ന് വളരെ ഉദാരമനസ്‌കത കാണിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്‌താൽ, ഭാവിയിലെ ആവശ്യത്തിന് അവ തിരികെ ലഭ്യമാകും. ജോലിയും ഒഴിവുസമയവും സമന്വയിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ തുടർച്ചയായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പല വഴിയിൽക്കൂടി പണം സമ്പാദിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നാൽ അതിമനോഹരമായ ഫലങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത്‌ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ കഴിയും.

മിഥുനം: നിരാശയും അശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ മനസിൽ അടിവരയിടുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതാകണമെന്നില്ല. വീട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്മാറാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നതും നല്ലഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്‌.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലഭാവത്തിലാണ്. അവ എല്ലാത്തരം കലകളിലും മികവുറ്റതാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബിസിനസിലെ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്‍ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ട്രിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമാകും. വിജയം ''യഥാര്‍ഥ നിങ്ങളെ'' തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും!

TAGGED:

HOROSCOPE
TODAY ASTROLOGY
ജ്യോതിഷം
DAILY PREDICTIONS
HOROSCOPE PREDICTION TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.