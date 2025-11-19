സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒന്നിച്ച്, ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സംഭവബഹുലം; നിങ്ങളുടെ ഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി.
Published : November 19, 2025 at 7:10 AM IST
തീയതി: 19-11-2025 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:56 AM മുതൽ 12:44 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:09 PM മുതൽ 01:36 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:20 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം : ബന്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പ്രധാനം. ഇവയെല്ലാം കൂടുതല് പരിപോഷിപ്പിക്കാന് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തില് നക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് ഈ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഇന്ന് സുദൃഢമാകും. അവരില് നിന്ന് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്ന് നടത്തുന്ന യാത്ര നിങ്ങളെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന് സഹായിച്ചേക്കും. തൊഴില് രംഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോള് സമയം നല്ലതാണ്.
കന്നി : മധുരം മധുരതരം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം. അപ്പോള് നിങ്ങള് ആളുകളോട് മധുരോദാരമായി പെരുമാറുന്നതില് അത്ഭുതമില്ല. ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീര്ക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. ഇത് ശാന്തമായ മനസും ഉത്തമമായ ആരോഗ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുക. ഇന്ന് യാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില് തത്പരരായവര്ക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.
തുലാം : പണത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെയും കാര്യത്തില് നിങ്ങള് സൂക്ഷ്മതയും സത്യസന്ധതയും പുലര്ത്തുന്നയാളാണ്. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ആളുകളില് മതിപ്പുളവാക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആരോഗ്യനിലയും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത മാനസികനിലയുമാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളില് നിങ്ങള് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നു. സങ്കീര്ണങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളില് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഗംഭീരമായ ഒരു സത്കാരത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുക.
വൃശ്ചികം : സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക. വ്യാകുലതയും, ഉദാസീനതയും, ആയാസവും എല്ലാം ചേര്ന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിന് ശാന്തത കൈവരിക്കാന് കഴിയില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാനടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില് അത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില് ഇന്ന് ശ്രദ്ധപുലര്ത്തണം. അല്ലെങ്കില് അവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിസാര പ്രശ്നങ്ങളില് നിങ്ങള് ചൂടുപിടിച്ച തര്ക്കങ്ങള് നടത്തും. സുഖാനുഭൂതികൾക്കായി നിങ്ങള് പണം ചെലവാക്കുന്നതിനാല് ചെലവ് വര്ധിക്കാം.
ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും, സമൂഹത്തിലും, കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പൊതുവില് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസിൽ ലാഭം വര്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് യാത്ര പോകാം. കമിതാക്കള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതര്ക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരവും ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും.
മകരം : കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടെയും കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് നിങ്ങളുടെ മനസിന് സന്തോഷം പകരും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില്മേഖലയില് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസും ഇതുവഴി ഉയരുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് പെട്ടെന്ന് നേരിടാവുന്ന ചതിക്കുഴികളെ പറ്റി ജാഗ്രത വേണം.
കുംഭം : എതിരാളികളുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിന്ന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അശ്രദ്ധ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. എങ്കിലും മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദ കാര്യങ്ങള്ക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസിക സംഘര്ഷം നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും.
മീനം : നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. എല്ലാത്തരം കലകളിലും മികവ് പുലർത്താൻ അവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബിസിനസിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഈ സമയം അനുയോജ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗ്രേഡിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പാർട്ടിയോ യാത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കും.
മേടം : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പരോപകാരിയായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് മണ്ടത്തരം ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം തരുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇന്നത്തെ സന്തുഷ്ടമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
ഇടവം : നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയ രംഗത്തോ പൊതുപ്രഭാഷണ രംഗത്തോ നിപുണനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ അതിശയിപ്പിക്കും വിധം അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില് പോലും നിങ്ങളുടെ വാക്ചാതുരി നിങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടുന്നതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേക ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.
മിഥുനം : സ്വന്തം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളിന്ന് കണ്ടറിയണം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെതന്നെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷ്മമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം, നിങ്ങള്ക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില് ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലമല്ല. പ്രശ്നമായേക്കാവുന്ന തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുക. നിസ്തേജന്മാരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് അപകീര്ത്തിക്ക് കാരണമായേക്കും.
കര്ക്കടകം : എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്തി ആകാം അത്. നിങ്ങള് ഇതില് കൂടുതല് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തി നോക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുകയും, ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കും. അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.