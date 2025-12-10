Kerala Local Body Elections2025

നിങ്ങളാല്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സന്തോഷിക്കും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

MALAYALAM HOROSCOPE ASTROLOGY PREDICTION ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇത്തന്നെ ജ്യോതിഷ ഫലം
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 7:22 AM IST

തീയതി: 10-12-2025 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഷഷ്‌ടി

നക്ഷത്രം: മകം

അമൃതകാലം: 01:43 PM മുതൽ 03:09 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:07 PM മുതൽ 12:55 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:16 PM മുതൽ 01:43 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:31 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:02 PM

ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവ ഉറച്ചതും കൃത്യതയുള്ളതുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നത്തേയും പോലെ ജോലിസ്ഥലത്തും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകും. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ചില നിസാര വാക്കുതർക്കങ്ങൾ വന്നുകൂടായ്‌കയില്ല. അവ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കന്നി : കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടമാകുകയും തർക്കങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ തീർക്കുന്നതിൽ അവ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ചഞ്ചലപ്പെടാതെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതപാഠങ്ങൾ പഠിക്കും. തന്നെയുമല്ല, എതിർപ്പുകൾ സാവധാനത്തിൽ ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും.

തുലാം : കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉല്ലാസത്തോടെയുള്ള ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയോ ഒത്തുചേരലോ നടത്തി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സന്തോഷമായിരിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസും ആശയങ്ങളുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർവ്വിലാവാൻ, ഏതെങ്കിലും ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകാവുന്നതാണ്.

വൃശ്ചികം : നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായി വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ അവയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദിവസമായേക്കാം. വർധിച്ച് വരുന്ന സമ്മർദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒന്ന് ആശ്വാസമാവാനായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം കുറച്ച് സമയം പ്രയോജനകരമായി ചെലവഴിക്കുക.

ധനു : നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇരു കൈകളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നും. അതിനാൽ നിരവധികാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹജവാസനകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. അവയെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. വഴിയിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടേക്കാം.

മകരം : ആരോഗ്യമാണ് ധനം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും നല്ല ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അത് ഇന്നൊരു പ്രശ്‌നമാകില്ല. നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാലും, അവ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ സമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി ചിലപ്പോൾ മുഷിഞ്ഞേക്കാം. പണസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അധികം അലട്ടില്ല.

കുംഭം : നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവർക്കൊപ്പം കൂടി അവരെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുകയും, തമാശകൾ കാണിച്ച് അവരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും ഒരു തരത്തിലല്ല, പല വിധത്തിൽ സംശയലേശമന്യേ തിരികെ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിനായി ജീവിതം ഇത്ര ഉഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശരിക്കും അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

മീനം : വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നീന്തുന്നതു പോലെ തന്നെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനർഥം സ്ഥിരത പുലർത്താൻ നിങ്ങൾ അൽപ്പം വ്യത്യസ്‌തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അഭിനിവേശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാൻ കഴിയൂ.

മേടം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങേണ്ടിവരും. ഇത്‌ ഒരു ദുഷ്‌കരമായ കാര്യമായിരിക്കും. കുറേ നാളുകളായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും. പൊതു മേഖലയിലും വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്‌ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്‌.

ഇടവം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ സർഗശക്തി ഉള്ളവനും സമർഥനും ആയിരിക്കും. പ്രവർത്തനശൈലിയും, കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേയും മേലധികാരികളേയും അമ്പരപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക്‌ നിങ്ങളിൽ മതിപ്പുണ്ടാവുകയും അവർ പ്രചോദിതരാവുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനം : നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഹൃദയം പറയുന്നതായിരിക്കും കേൾക്കുക. വികാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടപോലെയുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും. ഇതിന്‍റെ അർഥം, നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ്. എതായാലും, വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും, കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും.

കര്‍ക്കടകം : ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതിയോടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുക. വളരെ ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പദ്ധതികൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇങ്ങനെ അടുക്കും ചിട്ടയോടെയുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്‌ടമാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചുവട് വയ്പ്പുകളും വിജയിക്കും.

MALAYALAM HOROSCOPE
ASTROLOGY PREDICTION
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇത്തന്നെ ജ്യോതിഷ ഫലം
HOROSCOPE PREDICTION

