ഈ രാശിക്കാര്ക്കിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്ന ദിവസം; അറിയാം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : March 10, 2026 at 7:35 AM IST
തീയതി: 10-03-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: കൃഷ്ണ സപ്തമി
നക്ഷത്രം: അനിഴം
അമൃതകാലം: 12:34 PM മുതല് 02:04 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:58 AM മുതല് 09:46 AM വരെ 12:10 PM മുതല് 12:58 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:34 PM മുതല് 05:04 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:34 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസകൾ വന്ന് ചേരും. വീട്ടമ്മമാർക്കും പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും.
കന്നി: കൂടുതൽ സമയവും ജോലിയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. പാർട്ടി, വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില നന്നായിരിക്കും. ഏറെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ അതേ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുകയും, അവരോടൊപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏറെ നേരെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തും.
വൃശ്ചികം: ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നടത്തും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. പതിവ് പോലെ അനുകൂലമായൊരു ദിവസമാണിന്ന്.
ധനു: ഇന്ന് പല കുഴപ്പങ്ങളിലും ചെന്ന് വീഴുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ സംസാരവും കോപവും ഒരു കാരണമായേക്കാം. ആയതിനാൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. മാനസികമായി നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ലിന്ന്.
മകരം: നല്ല ചിന്തകളായിരിക്കും ദിവസം മുഴുവൻ. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥനാക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
കുംഭം: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നത്. ഇതൊരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി വളരെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിന്ന്.
മീനം: നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി സംസാരിക്കുകയും, ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ പ്രഗൽഭരായവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കും.
മേടം: ഇന്ന് വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതാണ്. കോപവും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കണം. ശത്രുക്കളെ കരുതിയിരിക്കുക. നിഗൂഢമായ വിഷയങ്ങള് നിങ്ങളെ ആകര്ഷിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ തടസങ്ങള് സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. കഴിയുന്നതും പുതിയ ജോലികള് ഇന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കുക. സമ്മിശ്രഫലങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ ദിവസം.
ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകുന്ന വ്യക്തികളെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. പൊതുവേ ശാന്തനായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന്. ഏറെ ചിന്തിച്ച് പ്രതികരിക്കുക. ദിവസം മുഴുവൻ മനസിൽ നന്മയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
മിഥുനം: ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വൃത്തിയായി നിറവേറ്റും. പകൽ സമയം ക്ലേശകരമാണെങ്കിലും, സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ ലേലം വിളിക്ക് കാലതാമസം നേരിടും.
കര്ക്കിടകം: ആവേശത്തോടെയായിരിക്കും ദിവസം തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ. നിങ്ങളുടെ ആവേശവും ഉത്സാഹവും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. എവിടെ പോയാലും അവിടെയെല്ലാം സന്തോഷം നിറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനിടയുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയും.