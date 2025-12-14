Kerala Local Body Elections2025

അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങള്‍

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 7:38 AM IST

തീയതി: 14-12-2025 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: അത്തം

അമൃതകാലം: 03:11 PM മുതൽ 04:37 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 04:57 PM മുതൽ 04:45 PM വരെ

രാഹുകാലം: 04:37 PM മുതൽ 08:04 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:33 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:04 PM

ചിങ്ങം: സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ദിനം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർക്ക് പിന്തുണയും സഹകരണവും നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കന്നി: ഗുണദോഷഫലങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും നന്നായി ഇടപഴകാനും കഴിയും. സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ഈ ദിവസം മികച്ചതാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ഉടൻ കൈവരിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് അത്ര ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. നന്നായി ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുകതന്നെ ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരോടൊപ്പം ആഘോഷപൂര്‍വ്വം സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ വേതനത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ വര്‍ധനവുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയും.

ധനു: ധനുരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ദിവസം വളരെ ഗുണകരം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വേണ്ട രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സ്വന്തം ജോലി വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജോലിയില്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും. ബിസിനസ് യാത്രകള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രൊമോഷന്‍ സാധ്യതയും കാണുന്നു. പിതാവില്‍ നിന്നും മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

മകരം: എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിന്ന്. ബുദ്ധിപരമായി ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയമാണിത്. എഴുത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും തത്‌പരരായവര്‍ക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടിവരും. ദിനാന്ത്യമാകുമ്പോഴേക്കും വല്ലാതെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. മാനസികമായും വൈകാരികമായും നിങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും.

കുംഭം: നിങ്ങൾക്കിന്ന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നേക്കാം. ജോലി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ ഇത് നിസാരമായി എടുക്കുക. ഈ ദിവസം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതിനു പകരം നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

മീനം: ഈ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബവുമായോ യാത്രകൾ പോകാനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ഇന്ന് പ്രധാന്യം കൊടുക്കുക.

മേടം: ഒരു നല്ല വാർത്ത ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. ധനാഗമനവും ഇന്ന് കാണുന്നു. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇടവം: ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ ചിട്ടയോടും ശ്രദ്ധയോടും പെരുമാറുന്നതായി കാണാം. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ന് പെരുമാറുന്നതാണ്. നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക.

മിഥുനം: വികാരപ്രകടനങ്ങള്‍ അതിരുകടക്കാതിരിക്കാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മദ്യവും മറ്റ് ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ചില ചിന്തകള്‍ നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉറക്കം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം ഒഴിവാക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെന്നും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പിശുക്ക് കാണിക്കും. കുടുംബവും, സുഹൃത്തുക്കളും കാരണം നിങ്ങളുടെ മേല്‍ കൂടുതൽ ഭാരം വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ, ഉദ്ദേശ്യത്തിലോ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്.

