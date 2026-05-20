പ്രണയ സാഫല്യത്തിനൊപ്പം ദിവസം മുഴുവൻ നേട്ടം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിനം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 20, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : May 20, 2026 at 7:55 AM IST
തീയതി: 20-05-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 01:55 PM മുതല് 03:30 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:37 AM മുതല് 12:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:20 PM മുതല് 01:55 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:39 PM
ചിങ്ങം: വളരെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വിജയം നേടുന്നതിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടേണ്ടിവരില്ല.
കന്നി: ഇടവേളകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ചു സമയം ചെലവഴിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൈയ്പ്പേറിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. തർക്കങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരും.
തുലാം: വളരെക്കാലമായിട്ടുള്ളതോ നേരത്തേ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അന്ത്യം കുറിക്കും. അത് കോടതി മുഖാന്തരമോ പരസ്പരധാരണ മൂലമോ ആകാം. ജോലിഭാരം സാധാരണഗതിയിലാവുകയും ചില സങ്കീർണ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി മികച്ച പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനും സമയം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം: പൂർണമായും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. പകൽ സമയം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി സ്ഥിതി മാറും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത.
ധനു: വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസം. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്താൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
മകരം: വളരെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വളരെയധികം ബുദ്ധിയും വിവേകവും ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, ജിജ്ഞാസ, സംഘാടനം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലെ തെറ്റുകൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഊർജ്ജസ്വലനായി പ്രവർത്തിക്കും. സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. അതിമോഹം ഉള്ളവനാകരുത്. ആളുകളോട് ദയയുള്ളതും കരുണയുള്ളതുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.
മീനം: അക്ഷീണവും കഠിനമായും അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസം. പുതുമയും സർഗാത്മകതയും ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തി വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. പരാജയത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക.
മേടം: വിജയം തേടിയെത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കുമിന്ന്. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വാക്സാമർഥ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്നതാണ്. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ആത്മാർഥമായി ജോലിചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സർവ്വശക്തനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കുക.
ഇടവം: നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിനോദയാത്രകൾക്കും വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ദിനം ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബക്കാരുമായും കൂടിച്ചേരലിന് സാധ്യത. വളരെ തൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കുമിന്ന്.
മിഥുനം: ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ദിവസം. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തികരമായ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകും. ബഹുമതികൾ വന്നുചേരും.
കര്ക്കിടകം: കുടുംബത്തില് നിന്ന് സഹായങ്ങള് ഒന്നും ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതിനാല് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങള് പാഴായിപ്പോയേക്കാം. കുട്ടികൾ വളരെ നിരാശരായിരിക്കും. വീട്ടിലെ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് നേരിടേണ്ടി വരും. അയല്ക്കാരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സാഹചര്യങ്ങളെ മികവോടെയും ലഘുവായും നേരിടുക.