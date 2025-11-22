ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം വന്ന് ചേരും, ഇത് വിജയകരമായ ദിവസം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

HOROSCOPE PREDICTION ASTROLOGY TODAY HOROSCOPE MALAYALAM HOROSCOPE PREDICTION TODAY
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 7:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 22-11-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 06:22 AM മുതൽ 07:49 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 7:58 AM മുതൽ 8:46 AM വരെ

രാഹുകാലം: 09:16 AM മുതൽ 10:43 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:22 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. വളരെ ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞ ദിവമായിരിക്കുമിത്. ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

കന്നി: വളരെ അധികം ആവേശവും അതോടൊപ്പം വിഷമതകളും ഇന്ന് ഉണ്ടാകും. പല തടസങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടും.

തുലാം: പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നിങ്ങളെ അലട്ടും. ആരോടെങ്കിലും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം വന്ന് ചേരുന്നതാണ്.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരുക്കും. മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രശംസകളോ മറ്റും വന്നെന്നിരിക്കാം.

ധനു: ഇത് വിജയകരമായ ദിവസം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉദാസീനത കാരണം നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമതി മറ്റാരെങ്കിലും നേടിയെടുത്തേക്കാം. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രണയിക്കുന്നവരുമായി സമയം പങ്കിടുന്നതായിരിക്കും.

മകരം: ജോലിസ്ഥലത്ത് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്‌ടോ ബിസിനസോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഫലം കാണും.

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ജോലിയിലായിരിക്കും മുഴുവൻ സമയവും. കുട്ടികളുമായി എന്തെങ്കിലും വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമുണ്ടാകാം. പങ്കാളിയുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന ദിവസമായിരിക്കില്ല ഇന്ന്.

മീനം: ഒരു നല്ല ദിവസം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. നല്ല സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിത്.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കും. മുൻപ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അയൽക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധമായിരിക്കില്ല ഇന്ന്.

ഇടവം: എന്നത്തേയും പോലൊരു ദിവസമാണിന്നും. ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നിങ്ങളെ അലട്ടാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നാം.

മിഥുനം: ഇന്ന് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം കാണുന്നു. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്ന് പ്രകടമാകുന്നതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു മോശം ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആരോഗ്യ പരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്മീയത നിങ്ങളിൽ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ട്രെക്കിംഗും അതുപോലുള്ള സാഹസിക വിനോദങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

TAGGED:

HOROSCOPE PREDICTION
ASTROLOGY TODAY
HOROSCOPE MALAYALAM
HOROSCOPE PREDICTION TODAY
HOROSCOPE PREDICTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.