'സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും'... ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 12, 2026 at 7:17 AM IST
തീയതി: 12-01-2026 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: കൃഷ്ണ നവമി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 01:59 PM മുതൽ 02:52 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:09 PM മുതൽ 05:57 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:52 PM മുതൽ 06:18 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:45 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:18 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നല്ലതും ക്രിയാത്മകവുമായ ഇടപെടലുകള് നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു പോവാനും അവിടെ താമസിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കന്നി: എല്ലാവരോടും മധുരമായി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തും. സുഹൃത്തുക്കള് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാത്തം നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: സർഗാത്മകതയുടെയും കലാപരമായ നിങ്ങളുടെ ചാതുര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുണ്ടാകും. ചില പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കരുതൽ ആവശ്യമാണ്. ചിന്തിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം.
ധനു: ഇന്ന് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരുന്ന ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തികമേഖലയിലും, സമൂഹത്തിലും, കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പൊതുവില്, ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസില് ലാഭം വർധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള് യാത്ര പോകാം. കമിതാക്കള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതര്ക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സുവര്ണാവസരവും ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും.
മകരം: കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടേയും കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് മനസിന് സന്തോഷം പകരും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില് മേഖലയില് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസും ഉയരും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് പെട്ടെന്ന് നേരിടാവുന്ന ചതിക്കുഴികളെപ്പറ്റി ജാഗ്രത വേണം.
കുംഭം: എതിരാളികളുമായി ഇന്ന് വടംവലിയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ശാരീരികാസ്വസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അശ്രദ്ധ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. എന്നാലും ഇന്ന് മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികസംഘര്ഷം നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും.
മീനം: അധാര്മ്മികവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് സാധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ നയിക്കും.
മേടം: ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വിലപ്പെട്ടതും വിചിത്രവുമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ വശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തരാകും. സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. സന്തോഷവാനായിരിക്കുക.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്തില്നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടേയും ഇണയുടേയും അല്ലെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടറിയണം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സൂക്ഷ്മമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങള്ക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില് ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള് മാറ്റിവെക്കുകയും, അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും, പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
കര്ക്കിടകം: എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്തി ആകാം. നിങ്ങൾ ഇതില് കൂടുതല് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിനോക്കുക. ‘ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന്’ ശ്രമിക്കുക.