ജോലി ഭാരം ആരോഗ്യം തകര്ക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 13, 2026 at 7:24 AM IST
തീയതി: 13-01-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 12:32 PM മുതല് 01:59 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 09:10 PM മുതല് 09:58 വരെ & 12:22 PM മുതല് 01:10 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:26 PM മുതല് 04:53 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:46 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:18 PM
ചിങ്ങം: മാനസികമായി ഇന്ന് നിങ്ങള് ഏറെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം. ജോലി സ്ഥലത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടിവന്നാല് അത് ഏറെ നേരം മനസില് കൊണ്ട് നടക്കരുത്. അത് നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളര്ത്തും.
കന്നി: ഏറെ നാളായി കണ്ടുമുട്ടാന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഇന്ന് കാണാന് സാധിച്ചേക്കും. ജോലി സ്ഥലത്തെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരില് മതിപ്പുളവാക്കും. കുടുംബത്തില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് കേള്ക്കാനിടവരും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള് വിവിധ ജോലികള് ഏറ്റെടുക്കും. മാത്രമല്ല അത് വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാനാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലി സഹപ്രവര്ത്തകരിലും മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും മതിപ്പുളവാക്കും. ഇത് ജോലിക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്ധനവിനും സഹായകരമാകും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മികച്ച ദിവസമാണ്. ജോലി സ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് സാധിക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നിങ്ങളൊരു മാതൃകയായേക്കാം. നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ യുക്തിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും.
ധനു: നിങ്ങള്ക്കിന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്താന് വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങള് ചെയ്യും. വീട് പുതുക്കി പണിയാന് പദ്ധതിയിടും. ജീവിത പങ്കാളിയില് നിന്നും ആവശ്യമുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊര്ജം പകരും.
മകരം: മറ്റുള്ളവരില് നിന്നും ഏറെ സഹായങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിക്കൊപ്പം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയേക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമായേക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്തെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരില് സന്തോഷം നല്കിയേക്കാം. എന്നാല് ജോലി ഭാരം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും.
മീനം: ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങള് ദൃഢ നിശ്ചയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികള് നിങ്ങളെ തളര്ത്താന് ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്നാല് എല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തകര്ത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന് നിങ്ങള്ക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങള് ലഭിക്കും.
മേടം: ജീവിതത്തില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമാണിന്ന്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പല തിരിച്ചടികളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയില് നിന്നും മോശമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. ശത്രുക്കളില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണം. അനാവശ്യ യാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക. പുതിയ തുടക്കങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമല്ല.
ഇടവം: ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിജയകരമാകും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അത്ര ഊർജസ്വലമായിരിക്കില്ല ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം. എന്നാല് ആവേശകരമായ ഈ ദിനം നിങ്ങള്ക്ക് ഊര്ജം പകരും.
മിഥുനം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. അവരില് നിന്ന് തിരിച്ചും സഹായങ്ങള് ലഭിച്ചേക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവർക്ക് എത്രത്തോളം സന്തോഷം നൽകുമോ, അത്രത്തോളം അവർ തിരികെയും നൽകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
കര്ക്കടകം: ജീവിതത്തില് സമാധാനം കൈവരും. കോപവും ഉത്കണ്ഠയും അസ്വസ്ഥതയും പ്രശ്നങ്ങള് വഷളാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ദിവസം മുന്നേറും തോറും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി വരും. ചൂടുപിടിച്ച ചര്ച്ചകളിലോ തര്ക്കങ്ങളിലോ ഇടപെടാതിരിക്കുക. യാത്രകളും സന്ദര്ശനങ്ങളും ഇന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത്.