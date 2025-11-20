നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 20, 2025 at 7:38 AM IST
തീയതി: 20-11-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: അമാവാസി അമാവാസി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 09:15 AM മുതൽ 10:42 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:21 AM മുതൽ 11:9 AM വരെ, 03:9 PM മുതൽ 03:57 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:03 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:21 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ ജോലിക്കായി ചെലവഴിക്കും. വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. വീട്ടമ്മമാർ ഇന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമാണിന്ന്.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതിയും നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒപ്പം ചെലവഴിക്കും. പരീക്ഷ അടുത്തതിനാൽ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പഠന സമയവും ഒഴിവുസമയവും നന്നായി വിനിയോഗിക്കുക. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കിന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
തുലാം: നിങ്ങളുമായി നന്നായി യോജിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിക്കും. ധാരാളം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച്ചയെ യാഥാർഥ്യമായി വികസിപ്പിച്ച് ശ്രമങ്ങളെ ഫലപ്രദമാക്കിമാറ്റണം.
വൃശ്ചികം: പ്രേമവും അത്യുത്സാഹവും വന്നുചേരും. ഇത് പ്രശ്നങ്ങളും ശ്രഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു: മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം: നല്ല ആശയവിനിമയ പാടവം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കഴിവിനെ സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇന്ന് സമുചിതമായി പ്രതികരിക്കും.
കുംഭം: ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമളി പറ്റാം. എന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യും.
മീനം: യാത്രയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രകൾ നടത്താനായി ഇന്ന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഒരു സാഹസിക യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നതാണ്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടം, എക്സർസൈസ് എന്നിവ ചെയ്യാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടാകും. അംഗീകാരങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാണ്.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ ശുഭകരമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെയും നല്ല സ്വഭാവത്തെയും എതിർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. ആരെയും നിങ്ങളുടെ വഴി തടസപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.
മിഥുനം: പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്ന് ചേരും. ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ കാട്ടിത്തരും. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ടെൻഡറുകൾ വൈകിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് പതിവുകാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ വെറുതെയിരിക്കുന്ന നേരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചിന്താകുലനായും കാണുന്നു. ശാന്തമായി നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.