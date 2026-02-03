ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : February 3, 2026 at 7:18 AM IST
തീയതി: 03-02-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മകരം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: മകം
അമൃതകാലം: 12:38 PM മുതൽ 02:05 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 9:11 AM മുതൽ 09:59 AM വരെ & 12:23 PM മുതൽ 01:11 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:33 AM മുതൽ 05:01 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:47 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:29 PM
ചിങ്ങം: യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ആവേശവും തോന്നും. നന്നായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതിരുകടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയും. ആരും ഇടപെടാത്ത ചില തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സംവാദനിപുണത സഹായിക്കും. അതുപോലെ കാര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കും. പുതിയ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അസുലഭ മുഹൂർത്തങ്ങളും ആസ്വദിക്കണം, എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും ആസ്വദിക്കണം. ജോലി കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കും. ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാവും. നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അമിത ജോലിഭാരം മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കാം. വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്.
ധനു: ഓഫിസിലെ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രതിബദ്ധതയും കാരണം ജോലി ഭാരം വർധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അമിത ജോലി എടുക്കേണ്ടതായി വരും. വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക. ദിവസം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുക. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും.
മകരം: നിങ്ങൾ നിയമപരമായ ഒരു തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് തടയാനായി, എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം സംസാരിക്കുക. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി കാണപ്പെടും. അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ നിങ്ങള് പരിശ്രമിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പകരുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ച് പല തരത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങൾക്ക് ആദരവും ബഹുമാനവും നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബന്ധം സഹായിക്കും.
മീനം: സ്വയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ രീതികൾ കണ്ടെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരേയും മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
മേടം: പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. കുട്ടികളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുൻഗണന. പൂർത്തിയാകാത്ത എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലയിലോ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യദിനമായിരിക്കും.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ ദിനമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സമാനമായി നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാണ്. മറ്റേതൊരു ദിവസത്തെയും പോലെ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി/പ്രൊജക്റ്റ് പുരോഗമിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാം.
മിഥുനം: കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കര്ക്കടകം: ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനാത്മകമായ കുറിപ്പോടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിയും ദിവസാവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും.