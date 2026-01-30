ഈ രാശിക്കാർ ഏറെ ഭാഗ്യമുള്ളവർ... ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം

ETV Bharat / state

January 30, 2026

തീയതി: 30-01-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മകരം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

അമൃതകാലം: 08:15 AM മുതല്‍ 09:42 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 9:11 AM മുതല്‍ 9:59 AM വരെ, 3:35 PM മുതല്‍ 4:23 PM വരെ

രാഹുകാലം: 11:10 PM മുതല്‍1 2:37 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:47 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:27 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസാമര്‍ഥ്യത്തെയും ആസൂത്രണ മികവിനെയും മേലധികാരികള്‍ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കും. സമൂഹിക അംഗീകാരവും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. പിതാവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്താനും അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ചുരുക്കത്തില്‍ ഏറ്റവും ഹിതകരമായ ഒരു ദിവസം!

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉല്‍ക്കണ്‌ഠയും നിങ്ങളെ നിരാശനാക്കും. ജോലിയില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും മേലുദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങള്‍ വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. പ്രവര്‍ത്തന വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

തുലാം: ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുക മുന്‍കോപവും അസഹ്യതയും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാന്‍ ഉതകില്ല. പകരം ധ്യാനവും ആത്മീയതയും നിങ്ങള്‍ക്ക് സമാശ്വാസം തരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമ്മികമോ ആയ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പുതിയ ബന്ധം പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സാഹസിക യാത്രയ്‌ക്കോ സിനിമയ്‌ക്കോ പോവും. സമൂഹികമായ അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

ധനു: നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അനുകൂലസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവും അവസരങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്‍ക്കും. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരോടും അനുഭാവപുര്‍വം പെരുമാറും. മാതൃഭവനത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള ഒരു ശുഭവാര്‍ത്ത നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഉല്ലാസം നല്‍കും. എതിരാളികളേക്കാള്‍ ശക്തനാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുകയും ഒരു ജേതാവായി മുന്നേറുകയും ചെയ്യും.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ദിനമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങള്‍ മാറ്റം വരുത്തും. വര്‍ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസം മികച്ച പ്രതിഫലത്തോടെ നല്ലൊരു ദിനം നിങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കും.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയില്‍ മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണം ജനങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കും. സ്‌നേഹിതരാല്‍ ഈ ദിനം മികച്ച രീതിയില്‍ അവസാനിക്കും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിര്‍ണായകമായ നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. എതിര്‍ ലിംഗത്തില്‍പ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങള്‍ സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നേട്ടം കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങള്‍ വളരെ കണിശക്കാരന്‍ ആണെങ്കില്‍ക്കൂടി, നിങ്ങളുടെ ചടുലമായ പ്രകൃതം അപകടസാധ്യതകളിലേക്ക് നയിക്കും.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടും. തെരുവോരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. ചെലവുകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ് ഇന്ന് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. ധ്യാനം നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസവും ശാന്തതയും നല്‍കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധുരമായ വാഗ്‌ചാതുരി ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക! വനിതാ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സന്തോഷപൂര്‍വം ഇടപഴകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം കൈവന്നതായി തോന്നും. ജോലിയില്‍ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. തന്മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും ഇത് നിങ്ങളുടെ സായാഹ്നം സന്തോഷകരമാക്കും. ചുരുക്കത്തില്‍, ഒരു മനോഹരമായ ദിനം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു!

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ വിപത്ത് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഇടപഴകല്‍ തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും ഇടവന്നേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തേയും മകനേയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ മരുന്ന് കൈവശം വയ്‌ക്കുക. അപകടങ്ങള്‍ക്കും അമിതച്ചെലവുകള്‍ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത വർധിക്കും. സൗഹൃദസന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഉല്ലാസ വേളകള്‍ക്കും സാധ്യത. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് താമസിയാതെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും. പെട്ടെന്നുളള സാമ്പത്തിക നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരും. ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ദീര്‍ഘദൂര ഡ്രൈവിങ് പോയി സായാഹ്നം ആസ്വാദ്യകരമാക്കുക.

