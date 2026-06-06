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മഴയത്ത് പെണ്‍തവളകളുമായി ഇണചേർന്ന് മഞ്ഞ തവളകൾ; അന്തിക്കാട് വട്ട പാടത്ത് കൗതുകക്കാഴ്‌ച

ഉച്ചത്തിൽ ക്രോം ക്രോം വിളികൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് പുല്ല് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാടത്തെ മഞ്ഞ തവളകളെ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചത്. തവളകളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം തവളകളും ഇണചേരുന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

RARE HOPLOBATRACHUS TIGERINUS YELLOW COLORED FROGS IN THRISSUR RARE FROGS SPOTTED IN ANTHIKAD YELLOW FROGS SPOTTED THRISSUR
Rare Hoplobatrachus Tigerinus frogs spotted in anthikad thrissur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 2:19 PM IST

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തൃശൂർ: കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ പ്രകൃതിയിൽ വ്യത്യസ്‌തതരം കാഴ്‌ചളാണിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മഴയും തണുപ്പും ഇളംകാറ്റും അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ഇടവഴികളിലും കുളങ്ങളിലും പാടങ്ങളിലും പുത്തൻ അതിഥികൾ വിരുന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. തോടുകളിലാകട്ടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ പരൽ മീനുകളും വരാലും മാനത്തുകണ്ണിയും കല്ലുമുട്ടിയുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലും വരമ്പുകളിലും നാനാതരം തവളകളും വന്നെത്തി. തവളകളുടെ ക്രോം ക്രോം ശബ്‌ദം പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു.

മഴ കനത്തതോടെ തൃശൂർ അന്തിക്കാട് കല്ലിട വഴിയിലെ ഒഴിഞ്ഞ വട്ട പാടത്താണിപ്പോൾ നിറയെ മഞ്ഞ തവളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ തവളകളുടെ വരവ് നാട്ടിൽ കൗതുകക്കാഴ്‌ചയായി. ഉച്ചത്തിൽ ക്രോം ക്രോം വിളികൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് പുല്ല് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാടത്തെ മഞ്ഞ തവളകളെ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചത്. തവളകളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം തവളകളും ഇണചേരുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ആരാണ് ഈ മഞ്ഞത്തവളകൾ? ഇവയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മഞ്ഞനിറം ലഭിക്കുന്നത്?

പാടത്ത് കാണപ്പെട്ട തവളകൾ (ETV Bharat)

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ പോക്കാച്ചി തവളകൾ

തവളകളുടെ പ്രജനനകാലം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം. പോക്കാച്ചി തവളകൾ എന്ന പേരിലാണ് ഇവ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹോപ്ളോബട്രാകസ് ടൈഗ്രിനസ് (hoplobatrachus tigerinus) എന്നാണ് ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആൺ തവളകൾ ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള പെൺ തവളകളുമായി ഇണചേരുന്നതിനായി എത്തുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടമായി ഇവയെ കാണുന്നത്.

45 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പെൺ തവളകൾ മുട്ടയിട്ട് വാൽ മാക്രിപരുവം കഴിഞ്ഞാണ് വളർച്ചയെത്തിയ തവളകളായി മാറുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് കോൾപ്പാടശേഖരങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവ പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ഇവ അധികമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. കാലക്രമേണ കോൾപ്പാടശേഖരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് പോക്കാച്ചി തവളകൾ വട്ട പാടശേഖരങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ നിഗമനം. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യ മഴയിലാണ് ഇവ ഇണചേരുന്നതിനായി പുറത്തേയ്‌ക്ക് വരുന്നത്.

RARE HOPLOBATRACHUS TIGERINUS YELLOW COLORED FROGS IN THRISSUR RARE FROGS SPOTTED IN ANTHIKAD YELLOW FROGS SPOTTED THRISSUR
പാടത്ത് കാണപ്പെട്ട മഞ്ഞ തവളകൾ (ETV Bharat)

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ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള തവളകളാണ് മഞ്ഞ തവളകൾ. ഇവയെ കേരളത്തിൽ അധികമൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇവ വ്യാപകമാണ്. 77 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇത്തരമൊരു തവള കാഴ്ച്ച ആദ്യമാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസിയായ വാലപറമ്പിൽ സഫിയ മൂസ പറയുന്നത്. ഈ കാഴ്‌ച വളരെ അതിശയം നിറഞ്ഞതാണെന്നും അവർ പറയുന്നു.

നാട്ടുകാർക്ക് പുറമേ അന്തിക്കാട്ടെ വട്ട നിലത്തിലെ ഈ മഞ്ഞ കാഴ്ച്ച കാണാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുൾപ്പടെ നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു. വന്നവർക്കെല്ലാം കൗതുകം പകരുകയായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞ തവളകൾ. മഴയെത്തുടർന്ന് വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചയാണ് തവളകൾ. സാധാരണ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള തവളകളെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഞ്ഞ തവളകൾ മഴക്കാലത്ത് എത്തുന്ന അതിഥികൾ തന്നെയാണ്. അപകടകാരികളല്ല ഈ മഞ്ഞ തവളകൾ.

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TAGGED:

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