എന്തു കിട്ടും മെമ്പര്‍ക്ക് . പ്രസിഡണ്ടിന്‍റേയും മേയറുടേയും വരുമാനം എത്ര ; അറിയാം കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫല വിവരങ്ങള്‍

നമ്മുടെ നാട് എങ്ങിനെ വളരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും വാര്‍ഡിലെ ജനങ്ങളുടെ സമൂല ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെമ്പര്‍മാരുടെ സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന തുക ഇന്നും അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പോലും തികയുന്നതല്ല

Representative image (Etv Bharat)
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനമുള്ള കേരളത്തില്‍ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓണറേറിയമാണ്. നാമമാത്രമായിരുന്ന ആ ഓണറേറിയം ഒരിക്കലും പഞ്ചായത്ത് അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള ബാധ്യതകള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ തികയുന്നതായിരുന്നില്ല.വാര്‍ഡിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓടിയെത്താന്‍ പോലും തികയാത്ത സേവനത്തുക. അതു തന്നെ ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം 2016 ലാണ് ഒടുവില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഒമ്പതു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷവും അതേ ഓണറേറിയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.നമ്മുടെ നാട് എങ്ങിനെ വളരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും വാര്‍ഡിലെ ജനങ്ങളുടെ സമൂല ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെമ്പര്‍മാരുടെ സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന തുക ഇന്നും അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പോലും തികയുന്നതല്ല.

ഓണറേറിയം കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെല്ലാം ഏകാഭിപ്രായമാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന തുക കുടുംബം നോക്കാനും പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം നടത്താനും തികയുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. മറ്റ് വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തത് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഗുരുതമാക്കുന്നുവെന്നും കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്തംഗം ശ്യാമള ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇനി വരുന്നവര്‍ക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പണത്തിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താനാകും വിധം മാന്യമായ തുക നല്‍കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രസിഡണ്ടുമാര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ പ്രതിഫലം വര്‍ദ്ധിച്ചത് ഇരട്ടിയിലേറെയായിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതള്‍ പ്രതിഫലം ഓണറേറിയമായി കിട്ടുന്ന പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയറാണ്. 15 800 രൂപയാണ് മേയര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം ഓണറേറിയം. 2016 ഓഗസ്റ്റിനു മുമ്പ് ഇത് 7900 രൂപയായിരുന്നു. കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ക്ക് 13200 രൂപ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം കിട്ടും. 2016 ഓഗസ്റ്റിനുമുമ്പ് ഇത് വെറും 6600 രൂപയായിരുന്നു. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് മുമ്പ് 4700 രൂപയായിരുന്നത് ഒമ്പത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇപ്പോള്‍ 9400 രൂപയായി. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് 8200 രൂപയാണ് ഓണറേറിയം. 2016 ഓഗസ്റ്റിനു മുമ്പ് ഇത് വെറും 4100 രൂപയായിരുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിനും മേയര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ ഓണറേറിയമാണ്. പ്രതിമാസം 15800 രൂപ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടേതിന് തുല്യമായ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. മാസം 13200 രൂപ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് കോര്‍പ്പറേഷനിലേതിന് തുല്യമായി 9400 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് 8800 രൂപയാണ് പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരേക്കാള്‍ 600 രൂപ കൂടുതല്‍ കിട്ടും. നഗരസഭകളില്‍ ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് 14600 രൂപയാണ് ഓണറേറിയം. അതു വരെ 7300 രൂപയായിരുന്ന ഓണറേറിയം 2016 ല്‍ ഇരട്ടിയാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വെസ് ചെയര്‍മാന്‍റെ ഓണറേറിയം 6000 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 12000 രൂപയായി. സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ മാര്‍ക്ക് 8800 രൂപയും നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് 7600 രൂപയും ലഭിക്കും.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാര്‍ക്ക് 14600 രൂപയാണ് പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം. 7300 രൂപയായിരുന്ന ഓണറേറിയം 2016 ലാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടിന് 12000 രൂപയും സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് 8800 രൂപയും പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് 7600 രൂപയാണ് ഓണറേറിയം. ത്രിതല സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഘടകമായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രസിഡണ്ടിന് 13200 രൂപയും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടിന് 10600 രൂപയും പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം കിട്ടും. സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് 8200 രൂപയും മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് 7000 രൂപയുമാണ് ഓണറേറിയം. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 10 നാണ് പ്രാദേശിക ജന പ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിഫലം അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത്.

അഞ്ചു വര്‍ഷവും വാര്‍ഡിലെ മുഴുവനാളുകളുടേയും ക്ഷേമം നോക്കി ഓടിയെത്തേണ്ട മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഓണറേറിയത്തിനു പുറമേ കിട്ടുക സിറ്റിങ്ങ് ഫീയാണ്. എത്ര തവണ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോ മുന്‍സിപ്പല്‍ - കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലോ യോഗം ചേരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ മാസവും ഈ വരുമാനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും.ഏഴു വര്‍ഷം മുമ്പു വരെ മേയര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, മുന്‍സിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍, വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 75 രൂപയായിരുന്നു സിറ്റിങ്ങ് ഫീ. സാദാ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് യോഗം ഒന്നിന് 60 രൂപയും. 2018 ജനുവരിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഈ സിറ്റിങ്ങ് ഫീ പരിഷ്‌കരിച്ചു. സാദാ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഓരോ യോഗത്തിനും 200 രൂപയാണ് പുതുക്കിയ സിറ്റിങ്ങ് ഫീസ്.അതായത് മാസത്തില്‍ അഞ്ചു തവണ പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ യോഗം ചേര്‍ന്നാല്‍ ഓണറേറിയത്തിനു പുറമേ 1000 രൂപ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സിറ്റിങ്ങ് ഫീ കൂടി ലഭിക്കും. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍, നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍, വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് സിറ്റിങ്ങ് ഫീസ് 250 രൂപയാണ്. മാസം അഞ്ച് തവണ യോഗം ചേര്‍ന്നാല്‍ പ്രസിഡണ്ടിനും മേയര്‍ക്കും ചെയര്‍മാനുമൊക്കെ ഓണറേറിയത്തിനു പുറമേ 1250 രൂപ കൂടി പ്രതിഫലം കിട്ടും.

ഈ തുഛമായ പ്രതിഫലം തങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ജനസേവനത്തിന് തികയാത്തതു കൊണ്ട് പലരും മറ്റു തൊഴിലുകളെടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതേ സമയം സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും മറ്റും അവധിയെടുത്ത് മെമ്പ്ര്‍മാരും പ്രസിഡണ്ടുമൊക്കെ ആകാനെത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധിയുണ്ട്. പെന്‍ഷന്‍കാരും മറ്റ് ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് പ്രധാനമായും മെമ്പര്‍മാരായി എത്തുന്നത്. കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളാകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ബോര്‍ഡുകളിലേയും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലേയും കരാര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ജനപ്രതിനിധികളാകാന്‍ നിയമപരമായ വിലക്കുണ്ട്.

കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം ഓണറേറിയം തുകകളില്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് സി ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണന്‍റെ അഭിപ്രായം. തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓടിയെത്താന്‍ വേണ്ടി വാഹനങ്ങളില്‍ പെട്രോള്‍ അടിക്കാന്‍ പോലും തികയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാര്‍ഡിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരാള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാല്‍ അവരെ സഹായിക്കാന്‍ പോലും ഈ തുക പര്യാപ്‌തമാകാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മന്ത്രിമാര്‍ക്കും എംപിമാര്‍ക്കും എംഎല്‍എമാര്‍ക്കുമൊക്കെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഓണറേറിയം വര്‍ദ്ധിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. അത്രയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും താഴെത്തട്ടില്‍ ജനസേവനം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എങ്കിലും നല്‍കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം.

പ്രാദേശികതലങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഏറെ ജനകീയരായത് കൊണ്ട് തന്നെ വാര്‍ഡിലെ ഓരോ വീടുകളിലും നടക്കുന്ന വിവാഹം, പാലുകാച്ചല്‍ പോലുള്ള ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ക്ഷണമുണ്ടാകും. ഇതിനെല്ലാം പോകേണ്ടിയും വരും. ഇവര്‍ക്ക് നാമമാത്രമായെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം നല്‍കാന്‍ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ടെന്ന് കൊല്ലം ശാസ്‌താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം രതീഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നേരം വെളുത്താല്‍ പാതിരാവ് വരെ ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കഴിയുന്ന തങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഒരു നാരങ്ങാ വെള്ളം വാങ്ങിക്കുടിക്കാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഏതായാലും ഇക്കാര്യം അധികൃതര്‍ അടിയന്തരമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കടം വാങ്ങി കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ നമുക്ക് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കാണാനാകും.

