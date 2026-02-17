നടി ഹണി റോസിന് ആശ്വാസം; ജിഎസ്ടി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
തന്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി കേൾക്കാതെയാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന ഹണി റോസിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : February 17, 2026 at 8:03 PM IST
എറണാകുളം: നടി ഹണി റോസിന് ആശ്വാസമായി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. നികുതി കുടിശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് ഹണി റോസിന് നൽകിയ നോട്ടീസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.
വിവിധ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ നികുതി രേഖകൾ ഒന്നിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വകുപ്പ് നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെയാണ് നടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തന്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി കേൾക്കാതെയാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന ഹണി റോസിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് താൻ നേടിയ വരുമാനം കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നുമാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് ഹണി റോസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം.
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഹണി റോസ് നേടിയ വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായി നികുതി നൽകിയില്ലെന്നാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ കാലയളവിലെ നികുതി കുടിശ്ശികയായി 34.73 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു വകുപ്പ് നടിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നത്.
ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി നികുതി വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2017-ൽ മാത്രം ഹണി റോസ് 11 ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണിൽ വെറും എട്ട് സിനിമകളുടെ വരുമാനം മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ ഒരു ആക്ഷേപം. ഇതിനു പുറമെ ടിവി പരിപാടികളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയും മറച്ചുവെച്ചതായി അധികൃതർ ആരോപിച്ചു.
സിനിമകൾക്ക് പുറമെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെച്ചൊല്ലിയും വകുപ്പും നടിയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളിൽ ഹണി റോസ് പങ്കെടുത്തതായി ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ വെറും ആറ് ഉദ്ഘാടനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം മാത്രമാണ് താരം ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് നടപടി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയതിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതോടെ താൽക്കാലികമായി ആശ്വാസം ലഭിച്ചെങ്കിലും, കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വകുപ്പിന് തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും.
