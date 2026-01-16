ETV Bharat / state

'കടക്കാരനില്ലാത്ത കട'... ആവശ്യം പോലെ കഴിച്ചോളു, പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൽകിയാ മതി; ശ്രദ്ധേയമായി ഓണസ്‌റ്റി ഷോപ്പ്

ഉപ്പിലിട്ടത്, മോരുവെള്ളം, ചിപ്‌സ്, അച്ചാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ കടയിൽ കിട്ടുന്നു. ഗൂഗിൾപേ വഴിയോ കടയിൽ വെച്ച കുടുക്കയിലോ പണമിടാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തനാകുകയാണ് 'ഓണസ്‌റ്റി' കടയിലൂടെ സുലൈമാൻ.

SULAIMANS HONESTY SHOP KASARAGOD SHOP STORY PICKLED ITEMS SHOP KASARAGOD HONESTY SHOP BY T M SULAIMAN
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: സിസിടിവി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോഷ്‌ടാക്കൾ വിലസുന്ന കാലത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ. തലിച്ചാലം- കാരപ്പാലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ റോഡ് അരികിലായി ഈ കട കാണാം. പേര് ഓണസ്‌റ്റി ഷോപ്പ് (സത്യസന്ധത കട). നാട്ടുകാർ ഇതിനെ കടക്കാരനില്ലാത്ത
കട എന്ന് വിളിക്കും. ടി എം സുലൈമാൻ ആണ് ഉടമസ്ഥൻ.

ഇവിടെ എത്തി സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ കടക്കാരനെ തപ്പിയാൽ കാണില്ല. മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് സുലൈമാൻ കട തുറന്നത്. ഉപ്പിലിട്ടതും മോരുവെള്ളവും ചിപ്‌സും അച്ചാറും കൊണ്ടാട്ടവും കടയിൽ കിട്ടും. ആവശ്യക്കാരനെത്തി സാധനങ്ങളെടുക്കാം. പായ്ക്കറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ മുകളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വിലയുമുണ്ട്. ഗൂഗിൾപേ വഴിയോ കടയിൽ വെച്ച കുടുക്കയിലോ പണമിടാം. കടം പറഞ്ഞാലും പരാതിയില്ലെന്ന് സുലൈമാൻ പറയുന്നു.

കടക്കാരനില്ലാത്ത കട, ശ്രദ്ധേയമായി ഓണസ്‌റ്റി ഷോപ്പ് (ETV Bharat)

എല്ലാവരെയും തനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും ഇല്ലെന്നാണ് സുലൈമാൻ പറയുന്നത്. നിലവിൽ ഇതുവരെ പണം തരാതെ ആരും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ കട തുറക്കും. കട തുറക്കാനും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നിറയ്ക്കാനും രാത്രി കട പൂട്ടാനും മാത്രമാണ് സുലൈമാൻ കടയിലെത്തുക.

കടയിലെ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ. (ETV Bharat)

"അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദിവസവും അഞ്ഞൂറ്, അറുന്നൂറ്, എഴുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. രാവിലെ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് വയ്‌ക്കുന്ന ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേയ്‌ക്കും കാലിയാകും", എന്ന് കട ഉടമസ്ഥനായ ടി എം സുലൈമാൻ പറയുന്നു.

കടയിലെ ബോർഡ്. (ETV Bharat)

കടയിൽ മുഴുവൻ സമയവും നിൽക്കാൻ സുലൈമാന് നേരമില്ല. സഹായത്തിനൊരാളെ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മതിയായ വരുമാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന ചിന്തയും. പിന്നെ മനുഷ്യരൊന്നും നമ്മളെ ചതിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും. അതാണ് കടക്കാരനില്ലാത്തൊരു കട തുടങ്ങാൻ സുലൈമാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

സുലൈമാൻ്റെ സത്യസന്ധത കട. (ETV Bharat)

പലചരക്കുകട നടത്തുന്ന സമയത്ത് പിതാവും കടയിൽ മുഴുവൻ സമയവും നിൽക്കാറില്ലെന്ന് സുലൈമാൻ ഓർക്കുന്നു. മനുഷ്യരിൽ പരസ്‌പര വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു കച്ചവട രീതിയുമായി വിസ്‌മയിപ്പിക്കുകയാണ് സുലൈമാൻ.

സുലൈമാൻ കടയ്‌ക്ക് മുൻപിൽ. (ETV Bharat)

"കേരളത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കട മറ്റെവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. മുതലാളി ഇല്ലാത്തൊരു കട. പല തരത്തിലുള്ള മോഷണങ്ങളും നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, ആരുമില്ലാതെ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വച്ച് പോകുന്ന ഇക്കയുടേത് അത്രയും നല്ലൊരു മനസാണ്. അതുപോലെ ആത്മാർഥതയോടെ ഇവിടെ സാധനത്തിൻ്റെ കാശും വെച്ചുപോകുന്നതും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്", എന്ന് യാത്രക്കാരനായ സുധി പറയുന്നു.

കടയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നവ. (ETV Bharat)

പണം പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, ബാക്കി പണം പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം

ഉപ്പിലിട്ട പഴം പച്ചക്കറികൾ, കുപ്പിവെള്ളം, അച്ചാർ, മോര് തുടങ്ങിയവയാണ് കടയിൽ ഉള്ളത്. സാധനങ്ങളുടെ വില എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെത്തുന്ന ആർക്കും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കാം. പണം അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ബാക്കി പണം പെട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും കൗതുകവും ആണ് ഇന്ന് ഈ കട.

