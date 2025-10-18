കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ അത്ഭുത ലോകം; വീട് 'ആർട്ട് ഗാലറി' ആക്കി ഈ കലാകാരി
ഔപചാരികമായി ചിത്രകലയോ പെയിൻ്റിങോ അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മണ്ടാല ആർട്ടിലും ജാപ്പാനീസ് ടാമറെ ബോളിലും വരെ മികച്ച സൃഷ്ടികളാണ് ദീപ ഒരുക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ: കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ. ഒരു മ്യൂസിയത്തിന് സമാനമായി വിവിധ തരം കലാവസ്തുക്കളുടെ അത്ഭുത ലോകമാണ് ഈ വീട്. 'നക്ഷത്ര' എന്ന വീട് കലാസൃഷ്ടികളുടെ കേദാരമാണെന്ന് അധികമാർക്കും അറിയില്ല.
ഔപചാരികമായി ചിത്രകലയോ പെയിൻ്റിങോ അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കലാസൃഷ്ടികളാണിതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കലാ ലോകമുണ്ടെന്ന കാര്യം അധികം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താറുമില്ല തോട്ടടയിലെ ടികെ ദീപയെന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത കലാകാരി.
കണ്ണൂർ തളാപ്പിലെ മിക്സഡ് യുപി സ്കൂളിലെ നീഡിൽ വർക്ക് അധ്യാപികയായിരുന്ന പിസി സുകുമാരിയുടെ മകൾ ദീപ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബാല്യകാലത്ത് അമ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നോക്കി നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠനത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.
സുവോളജിയിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ വിവാഹിതയായി. നേവിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൻസി പ്രദീപ് കുമാറിനൊപ്പം മുംബൈയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ദീപയുടെ കലാവാസനയ്ക്ക് ചിറക് വിരിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകിട്ട് സന്ധ്യയോടെ മാത്രമെ പ്രദീപിന് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയൂ.
വെറുതെയിരുന്നു സമയം കളയുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ കലാവാസന പുറത്തെടുത്താലോ എന്ന ചിന്ത ദീപയിൽ വളർന്നു. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ക്യാരിബാഗുകൾ കൊണ്ട് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നിർമിച്ചു തുടങ്ങി. തുടർന്ന് മുംബൈ ഗാട്ട് കൂപ്പർ മാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട പോട്ടുകൾ വാങ്ങി. അതിൽ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് പരീക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ തിളക്കത്തിന് അക്രിലിക്ക് പെയിൻ്റ് ചെയ്തു നോക്കി.
അതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചു. തുടർന്ന് കലാസൃഷ്ടികളുടെ ലോകത്ത് ദീപ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതോടെ ദീപയും നാട്ടിലെത്തി. തോട്ടടയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതോടെ ബോട്ടിൽ പെയ്ൻ്റിങ്ങിലും കൈവച്ചു.
ആദ്യം തുണിയിലും പിന്നീട് കാൻവാസിലും ദീപ പെയിൻ്റ് ചെയ്തു. മണ്ടാല ആർട്ടിലും ജാപ്പാനീസ് ടാമറെ ബോളിലും മികച്ച സൃഷ്ടികളാണ് ദീപ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കുന്നത്. പൂക്കളും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ദീപയുടെ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ. വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ മാത്രമല്ല, കോവണിപ്പടികളിലും വാഷ്ബേസിനു സമീപവും അലമാരകൾക്ക് മുകളിലുമെല്ലാം കലാസൃഷ്ടികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
റിബൺ എംബ്രോയിഡറി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് എന്നിവ കൊണ്ട് കസേര കവറുകള് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണാടി തുണ്ടുകൾ, ചോപ്പ് സ്റ്റാക്കുകൾ, ജെറി പൌഡർ, മണൽ എന്നിവ കൊണ്ടെല്ലാം കൗതുകം തീർക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളായി മാറി. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുള്ള ഒരു ട്രങ്ക് പെട്ടി ഇരിപ്പിടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ. പുനെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൾ ദിവ്യയും മൊസൈക്ക് ആർട്ടിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
