"ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാല് മരണമെയുള്ളൂ", വീട് ജപ്തി ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പെരുവഴിയിലായ സഹോദരിമാരുടെ കണ്ണീരോടെയുള്ള പ്രതികരണം, പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു
തങ്ങളുടെ അമ്മ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ അത്താണിയായ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പ്രേമയും അമൃതവല്ലിയും
Published : November 17, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:25 PM IST
കോഴിക്കോട്: "മരണമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പോകാൻ ഒരിടമില്ല" ജപ്തി നടപടികൾക്കിരയായി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ സഹോദരിമാർ കണ്ണീരോടെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നതാണ്.
തലചായ്ക്കാൻ മറ്റൊരു ഇടമില്ലാതെ, വർഷങ്ങളായി ജീവിച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് അധികാരികൾ ഇറക്കിവിട്ടപ്പോൾ, ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ ഈ വൈകാരിക പ്രതികരണം അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ നേർച്ചിത്രമായി മാറി. ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ അവിവാഹിതരും സഹോദരിമാരുമായ പ്രേമ, അമൃതവല്ലി എന്നിവരുടെ ഈസ്റ്റ് പൈങ്ങോട്ടുപുറത്തെ കരുവാറ്റയിലെ വീട് ഇന്നലെ ജപ്തി ചെയ്തത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഉമ്മറപ്പടിയിലിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഇരുവരുടെയും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാല് മരണം മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് പ്രേമയും അമൃതവല്ലിയും കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
ഈ സഹോദരിമാരുടെ പരേതനായ സഹോദരൻ രാജഗോപാലൻ നായർ ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നതിനെ തുടർന്ന് കടം നൽകിയ വ്യക്തി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും, തുടർന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി വീട് ജപ്തി ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കടത്തെക്കുറിച്ചോ ജപ്തി നടപടികളെക്കുറിച്ചോ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സഹോദരിമാരായ പ്രേമയും അമൃതവല്ലിയും കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി ജപ്തി നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് സഹോദരൻ വരുത്തിവെച്ച ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾ അറിയുന്നതെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ വ്യക്തി തങ്ങളുടെ വീടും പറമ്പും സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് സഹോദരിമാരുടെ പ്രധാന പരാതി. തങ്ങളുടെ അമ്മ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ അത്താണിയായ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പ്രേമയും അമൃതവല്ലിയും പറയുന്നു. പ്രായമായവരും സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്തവരുമായ ഈ സ്ത്രീകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളായ നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം.
"അധികൃതർ പെട്ടെന്ന് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് കേസിൻ്റെ രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്താണ് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാവകാശം നൽകാതെയാണ് ഞങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരുന്നത് വരെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഈ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരടി പിന്നോട്ടില്ല. മരണമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ," -സഹോദരിമാര് പ്രതികരിച്ചു.
അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം
നിയമപരമായ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വീട് ജപ്തി ചെയ്യാനെത്തിയ അധികൃതരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം."സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുമായുള്ള പണമിടപാട് കേസിൽ കോഴിക്കോട് കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ ജപ്തി ഉത്തരവുമായാണ് തങ്ങൾ എത്തിയത്. കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച കൽപ്പന കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല" ജപ്തി ചെയ്യാനെത്തിയ അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം
ഇത് നിയമത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, രണ്ട് മനുഷ്യജീവനുകളുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പ്രതികരിച്ചു. ബാങ്ക് ജപ്തിയോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായുള്ള തർക്കങ്ങളോ എന്തുതന്നെയായാലും, 60 വയസ്സ് പിന്നിട്ട, സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.
നിയമത്തിലെ സാങ്കേതികത്വം മാത്രം നോക്കി മനുഷ്യത്വം മറക്കരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. പരേതനായ സഹോദരൻ്റെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഈ വയോധികർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ ഇറക്കിവിട്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ആ സ്വത്തും വീടും തട്ടിയെടുക്കാൻ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചനയും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിയമപരമായ ഒരു അനുകൂല വിധി വരുന്നത് വരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ സമരം തുടരുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഭക്ഷണവും സഹായങ്ങളും നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്.
പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും കുടുംബത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയോധികരായ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും, വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ജില്ലാ കലക്ടറും റവന്യൂ അധികാരികളും ഇടപെട്ട് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: ആദിവാസി വനിതയുടെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയില്ല; പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി