പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി വിജിലന്സ് മാന്വല്; കുറ്റപത്രം 6 മാസത്തിനകം, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂണിഫോം, പ്രകാശനം ചെയ്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന 'പ്രോജക്ട് സീറോ'യുടെ ഭാഗമായാണ് പരിഷ്കരിച്ച വിജിലന്സ് മാന്വലിൻ്റെ പ്രകാശനം
Published : July 8, 2026 at 7:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി പുതിയ വിജിലന്സ് മാന്വല് പ്രകാശനം ചെയ്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം സര്ക്കാര് ഉടന് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു .
വിജിലന്സില് സമ്പൂര്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷന് നടപ്പാക്കുകയും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് മൊബൈല് ഫോണ് വഴി എള്ളുപത്തിൽ പരാതികള് സമര്പ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും വിജിലന്സിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച മാന്വല് പ്രകാശനം ചെയ്തു കൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിജിലന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഡ്രസ് കോഡ് ഏര്പ്പെടുത്തും. ഡിജിറ്റല് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 'ട്രാപ്പിംഗ് ഡിജിറ്റല് മണി ട്രാന്സ്ഫര്' സംവിധാനം നടപ്പാക്കും. ഡിജിറ്റല് യുഗത്തില് അഴിമതിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും രീതികളിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് വിജിലന്സ് സംവിധാനത്തിലും നിയമങ്ങളിലും പരിഷ്കാരങ്ങള് അനിവാര്യമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ വിജിലന്സ് മാന്വല് അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കൂടുതല് കരുത്ത് പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരിഷ്കരിച്ച വിജിലന്സ് മാന്വലിൻ്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന 'പ്രോജക്ട് സീറോ'യുടെ ഭാഗമായാണ് പരിഷ്കരിച്ച വിജിലന്സ് മാന്വലിൻ്റെ പ്രകാശനവും വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ആഭ്യന്തര വിജിലന്സ് മേധാവിമാരുടെ അവലോകനയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പരിഷ്കരിച്ച വിജിലന്സ് മാന്വലിൻ്റെ ആദ്യപ്രതി വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടറും ഡി.ജി.പി.യുമായ മനോജ് എബ്രഹാമിന് നല്കി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രകാശനം നിര്വഹിച്ചു. ഭരണരംഗത്തെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ജനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാരില് നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങള് നിഷേധിക്കപ്പെടാന് ഇടയാക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമയബന്ധിതമായി കേസുകള് അന്വേഷിച്ച് പൂര്ത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ മാന്വലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വിജിലന്സില് നിയമിതരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തും. സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പൂര്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരിതോഷികങ്ങളും മെഡലുകളും നല്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിലെ മൈന്ഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങില് കേരള ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് എന്. അനില് കുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്, ആഭ്യന്തര-വിജിലന്സ് വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മിന്ഹാജ് ആലം, പോലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് എ. ഹേമചന്ദ്രന്, ഡി.ഐ.ജി. തോംസണ് ജോസ് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
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