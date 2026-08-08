'അര്ജുന് ആയങ്കിയെ വെടിവയ്ക്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഗുണ്ടകള് പലതും പറയും...നോക്കാം': പ്രതികരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
അര്ജുന് ആയങ്കിയെ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. വെടിവയ്ക്കാനൊന്നും നിര്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതികരണം. ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് രണ്ടാം ഘട്ടം ഓണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കും.
Published : August 8, 2026 at 12:34 PM IST
പാലക്കാട്: അര്ജുന് ആയങ്കിയെ വെടിവയ്ക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് നിഷേധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അര്ജുന് ആയങ്കിയെ പിടികൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്ദേശം നല്കിയപ്പോള് വെടിവയ്ക്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല.
വെടിവച്ചാലും മുട്ടുകുത്തില്ലെന്ന അര്ജുന് ആയങ്കിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങള് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതികരണം. 'നാട്ടിലുള്ള ഗുണ്ടകള് അങ്ങനെ പലതും പറയും നോക്കാമെന്നും' മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊലീസിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒളിവില് കഴിയുന്ന ക്രിമിനല് കേസ് പ്രതി അര്ജുന് ആയങ്കിക്കായി വ്യാപകമായ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനെ കുറിച്ചും പ്രതികരണം
ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായ ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനെ കുറിച്ചും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഓപ്പറേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഓണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കും. ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനിടെ 9200ലധികം പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 100 കോടിയിലധികം വില വരുന്ന രാസലഹരികള് പിടിച്ചെടുക്കുകയും 7000ത്തിലധികം കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേര്ന്നാണ് നടപ്പിലാക്കുക. കൊറിയര് വഴി ലഹരി അയക്കുന്ന പരിപാടികള്ക്ക് തടയിടും. സ്വകാര്യ കൊറിയര് കമ്പനികള് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെയെല്ലാം ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് സ്പിരിറ്റ് അടക്കമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളെത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെന്നും ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
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പൊലീസിലെ പരിഷ്കരണം ഉടന്
ഓഗസ്റ്റ് 15ഓടെ കേരളാ പൊലീസില് പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാന് പോവുകയാണ്. മൈ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് മാറും. സ്റ്റേഷനുകളില് കസ്റ്റഡി മരണങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് നടപടിയെടുക്കും. മുഴുവന് സ്റ്റേഷനുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകളൊരുക്കും. ഓഫിസിലിരുന്ന് തന്നെ സ്റ്റേഷനുകള് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പാടാക്കും. ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടല് കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഇതിനായി സ്റ്റേഷനുകള് തോറും ഫീഡ് ബാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
അര്ജുന് ആയങ്കിക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ്
അര്ജുന് ആയങ്കിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വ്യാപക അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് വീണ്ടും കേസെടുത്തിരിക്കുയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ചതിനാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ആയങ്കിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
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