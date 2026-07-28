ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് പിന്നാലെ 'പ്രോജക്ട് സീറോയുമായി' ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്; ആദ്യ വിസിൽ മുഴക്കാൻ താരം നിവിൻ പോളിയും
'പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ-വിജിലന്സ് വിസില്' പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലയോള സ്കൂള് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടക്കും.
Published : July 28, 2026 at 8:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് പിന്നാലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിന് ആഭ്യന്തര, വിജിലന്സ് വകുപ്പ് തുടക്കമിട്ടെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അഴിമതിയെ തുരത്താന് യുവജനതയെ സജ്ജരാക്കിക്കൊണ്ട് വിജിലന്സ് വകുപ്പും വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയും ചേര്ന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ-വിജിലന്സ് വിസില്' പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലയോള സ്കൂള് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടക്കും.
രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം നിവിന് പോളിയും ചേര്ന്ന് വിജിലന്സ് വിസില് മുഴക്കി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങില് ആദ്യ വിജിലന്സ് കമാന്ഡോ ആയി മാറുന്ന നിവിന് പോളി യുവജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.
ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. വി മുരളീധരന് എംഎല്എ ചടങ്ങില് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിര്വഹിക്കും. ഗവര്ണറുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ വാസുകി ചടങ്ങില് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടര് മനോജ് എബ്രഹാം ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിര്വഹിക്കും. ഐജിപി തോംസണ് ജോസ്, എസ്പി എസ് ആര് ജ്യോതിഷ് കുമാര്, ലയോള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റെക്ടറും മാനേജരുമായ ഫാ. സണ്ണി കുന്നപ്പള്ളി എസ് ജെ, ലയോള സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് ഫാ. ഡോ. സാല്വിന് അഗസ്റ്റിന് എസ് ജെ, ലയോള കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. പ്രകാശ് പിള്ള, സിബിഎസ്ഇ ലയോള സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് ഫാ. റാംലറ്റ് തോമസ് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും.
'പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ-വിജിലന്സ് വിസിലി'ൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
യുവജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അഴിമതിരഹിതമായ സുതാര്യമായ ഒരു കേരളം വാര്ത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ വിജിലൻസ് വിസിലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാന് യുവജനങ്ങളെ 'വിജിലന്സ് കമാന്ഡോകള്' ആയി അണിനിരത്തുകയും, ആഭ്യന്തര വിജിലന്സ് ഓഫിസര്മാര്ക്കായി വര്ക്ക്ഷോപ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലന്സ് മാന്വല് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
അഴിമതി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് 1064 എന്ന ടോള് ഫ്രീ നമ്പരിലൂടെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിവരം നല്കുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള് കര്ശനമായി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. യുവജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ ദൗത്യത്തില് മുഴുവന് ജനങ്ങളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വാര്ത്താ കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കുചേരുന്നതിനുമായി www.vigilance.kerala.gov.in സന്ദര്ശിക്കുകയോ പുറത്തിറക്കുന്ന ക്യൂആര് കോഡ് സ്കാന് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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