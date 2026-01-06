ETV Bharat / state

ചെടികളോടും പൂക്കളോടും പ്രണയം; നന്ദനം പൂങ്കാവനമാക്കി ദമ്പതികള്‍, വിശ്രമകാലം ആനന്ദകരം

ബോഗണ്‍വില്ല അടക്കം ആയിരത്തോളം വെറൈറ്റികള്‍. പൂന്തോട്ടമല്ല പൂങ്കാവനമാണ് ഈ വീട്. പൂക്കളെ പ്രണയിച്ച ദമ്പതികള്‍.

An Exquisite Home Garden of a Retired Couple in Kannur. (ETV Bharat)
കണ്ണൂര്‍: റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ലൈഫ് പലര്‍ക്കും ഒരു വിശ്രമ കാലമാണ്. ജീവിതത്തില്‍ ഇത്രയും കാലം ജോലിയെടുത്തു, ഇനിയുള്ള കാലം സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തരായ രണ്ട് പേരുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പിലെ എന്‍പി പ്രീതനും ഭാര്യ നീനയും.

റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ജീവിതത്തില്‍ വീടിനെ ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റിയ ദമ്പതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫിസില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച പി.പ്രീതനും കുറുവ യുപി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയായിരുന്ന ടി നീനയുമാണ് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം പൂന്തോട്ട പരിപാലനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

നന്ദനത്തിലെ പൂങ്കാവനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ചെടികളോടും പൂക്കളോടും ഇരുവര്‍ക്കും നേരത്തെ തന്നെ പ്രണയമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഔദ്യോഗിക തിരക്കിലും മക്കളുടെ പഠനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ ഭാവനയ്‌ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉദ്യാനമൊരുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഇരുവരും പറയുന്നത്.

വളരെ ആനന്ദത്തോടെ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ ആയിരത്തോളം ചെടികള്‍ കണ്ടാല്‍ ആരുമൊന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകും. കണ്ണൂര്‍-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡില്‍ കാടാച്ചിറ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജങ്‌ഷനില്‍ നിന്നും മാണികപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള ഗ്രാമീണ റോഡരികിലാണ് നന്ദനം എന്ന ഇവരുടെ വീട്. ആയിരത്തോളം പൂച്ചെടികളും ഇലച്ചെടികളും ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്തും വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന തൊടിയിലും ഇരുവരും ചെടികള്‍ കൊണ്ട് പന്തലൊരുക്കി. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് എല്ലാ പൂച്ചട്ടികളും ഇവര്‍ ക്രമീകരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

നന്ദനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് കടന്ന് വീട്ടിലേക്കുളള വഴികള്‍ക്കിരുവശവും പൂച്ചെടികള്‍ കൊണ്ട് വിസ്‌മയം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദമ്പതികള്‍. ഒരുപാട് നിറത്തിലും വെറൈറ്റിയിലുമുള്ള ചെടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അധ്യാപികയായ നീനയാണ് ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ചെറിയ രീതിയില്‍ ചെടികള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയത്. എന്നാല്‍ അപ്പോഴും ഭര്‍ത്താവ് ചെടികളെ പരിചരിച്ചുവെന്ന് നീന പറയുന്നു.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

"ചെടികളോട് എനിക്ക് ഇഷ്‌ടമാണ്. ജോലി തിരക്കിനിടയിലും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഞാന്‍ നടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ നന്നായി പരിപാലിക്കാനോ ഇടവേളകളില്‍ വെള്ളം നനയ്ക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഭര്‍ത്താവിന് ചെടി നടുന്നതിനോടല്ല പരിപാലിക്കുന്നതിലാണ് താത്‌പര്യം. എന്നാല്‍ റിട്ടയര്‍മെൻ്റിന് ശേഷം നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ച് ചെടികള്‍ വളര്‍ത്താനും പരിപാലിക്കാനും തുടങ്ങി. പല വെറൈറ്റി ചെടികളും ഭര്‍ത്താവ് കൊണ്ടുവരും. പൂക്കള്‍ നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നത് കാണാന്‍ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ്" നീന പറഞ്ഞു.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

തങ്ങളുടെ റിട്ടയര്‍മെൻ്റ് ജീവിതത്തില്‍ വളരെ ആന്ദമേകുന്ന കാര്യമാണ് ഗാര്‍ഡനിങ്ങെന്ന് പ്രീതന്‍ പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ ഭാര്യ നടുന്ന ചെടികള്‍ പരിപാലിക്കുന്നയാളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ റിട്ടയര്‍ ആയതോടെ ചെടി നടാനും പരിചരിക്കാനുമാണ് ഞാന്‍ കൂടുതലായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും പ്രീതന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"വളരെ ആനന്ദമേകുന്ന ജോലിയാണിത്. ഏതൊരു യാത്രയ്‌ക്ക് പോയാലും അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ചെടികള്‍ ഞാന്‍ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് പൂക്കളെക്കാള്‍ ഇഷ്‌ടം ഇല ചെടികളോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാന്‍ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെടികളില്‍ ഏറിയ പങ്കും ഇല ചെടികളാണ്. ചെടികളെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൂച്ചട്ടികള്‍ക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതും. അവ ആകര്‍ഷകമായ രീതിയില്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതും എൻ്റെ പ്രിയ വിനോദമാണ്" പ്രീതന്‍ പറഞ്ഞു.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

നന്ദനത്തിലെ പൂങ്കാവനം: കടുത്ത വേനലിലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോള്‍ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ചെടികളുടേയും പൂക്കളുടേയും സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം തന്നെയാണിവിടമെന്ന് ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറയാറുണ്ടെന്ന് ദമ്പതികള്‍ പറഞ്ഞു. മറ്റാരുടേയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയതെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. പല വര്‍ണങ്ങളില്‍ പല വെറൈറ്റിയില്‍ നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ ആരും ഒന്ന് അത്ഭുതപെട്ട് പോകും. സൂര്യനുദിച്ച് അസ്‌തമയം വരെ ഓരോ ഇടവേളകളിലും ഇരുവരും ചെടികളോടൊപ്പമാണ്. ചെടികളെ തൊട്ട് തലോടിയും വെള്ളമൊഴിച്ചും കള പറിച്ചും വളമിട്ട് നല്‍കിയും ഇരുവരും ചെടികളോടൊപ്പമുണ്ട്.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

പല വെറൈറ്റികള്‍ പല വര്‍ണത്തില്‍: പ്രീതന് ഇല ചെടികളോടും നീനയ്‌ക്ക് പൂക്കളോടും ഇഷ്‌ടമായതോടെ വീട്ടിലെ ചെടികളില്‍ ഏറിയ പങ്കും ബോഗണ്‍വില്ലകളാണ്. വളരെ ഭംഗിയോടെ പെയിൻ്റ് ചെയ്‌ത ചട്ടികളില്‍ വീടിൻ്റെ മതില്‍ മുഴുന്‍ പല നിറത്തിലുള്ള ബോഗണ്‍വില്ലകളാണ്. അമ്പതിലേറെ വെറൈറ്റിയായ ബോഗണ്‍വില്ലകളുണ്ടെന്ന് പ്രീതനും പറഞ്ഞു. പല നിറത്തിലുള്ള ബോഗണ്‍വില്ല ചെടികള്‍ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്.

Home Garden of a Retired Couple (ETV Bharat)

സസ്യ പ്രേമികള്‍ ഇവിടെയെത്തിയാല്‍ ഏതൊക്കെ ചെടികളെയെല്ലാം കൊതി തീരും വരെ നോക്കുമെന്ന സംശത്തിലാകും. അഗ്ലോണിമയയും കലാത്തിയുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഇനം ചെടികളാണ്. കൂടാതെ ഡ്രസീനിയയും അരേലിയയും ക്രോട്ടണുമൊക്കെ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപോകും. 10 മണിയാകുമ്പോള്‍ പൂത്തുലയുന്ന പത്ത് മണി പൂക്കളുടെ 25 നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

20 തരം റോസാച്ചെടികളും അത്രത്തോളമുള്ള ചെമ്പരത്തികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ഡസന്‍ വരുന്ന സ്‌നേക്ക് പ്ലാൻ്റ് , അഞ്ച് തരം ഫിലോഡെന്‍ഡ്രോന്‍, ഫേണ്‍, ചെക്കി, ചൈനപട്ടാണി, നാല് നിറത്തിലുളള ആമ്പല്‍, 15 തരം പാപ്പാത്തിച്ചെടി എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ഉദ്യാനം വൃന്ദാവനത്തിന് തുല്യമാവുകയാണ്.

couple infront of theit home garden (ETV Bharat)

റിട്ടയേര്‍ഡ് ജീവിതത്തില്‍ ദാമ്പത്യത്തെ കൂടുതല്‍ ശോഭനമാക്കുകയാണ് ഇവര്‍. ഇനിയും ഈ ഉദ്യാനത്തെ എങ്ങനെ ഭംഗി കൂട്ടാമെന്നാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത. ബോഗണ്‍വില്ല പൂത്തുമറിയുന്നതും റോസാപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും അരിപ്പൂവുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും അഭിരമിച്ച് കഴിയുകയാണ് ഈ ദമ്പതികള്‍. മക്കളായ വൈഷ്‌ണ പ്രീതനും നിഷ്‌ണത് പ്രീതനും എറണാകുളത്ത് ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവധിക്ക് നാട്ടില്‍ വരുമ്പോള്‍ വീട് സ്വര്‍ഗമാക്കാന്‍ അവരും ഒപ്പം കൂടും.

