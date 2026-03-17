ETV Bharat / state

വീട്ടിൽ വോട്ട്; 19 നു മുൻപ് അപേക്ഷിക്കണം, അവസരം 85 വയസ് പിന്നിട്ടവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും

85 വയസു പിന്നിട്ട മുതിർന്ന വോട്ടർമാരുടെയും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും വീട്ടിലെത്തി വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തും, ഈ മാസം 19 നകം അപേക്ഷിക്കണം.

Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 85 വയസു പിന്നിട്ട മുതിർന്ന വോട്ടർമാർക്കും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വീട്ടിലെത്തി വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം (ഫോം 12 ഡി) വിതരണം തുടങ്ങി. ബി.എൽ.ഒ മാർ വഴിയാണ് വിതരണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 19നകം ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർക്ക് നൽകണം.

അസന്നിഹിത വോട്ടർ (ആബ്‌സെൻ്റീ വോട്ടർ)വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് 85 വയസു പിന്നിട്ടവർക്കും 40 ശതമാനത്തിലേറെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഉപവരണാധികാരികൾ തയാറാക്കിയ സമയക്രമപ്രകാരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട തീയതി വോട്ടർമാരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും. പ്രസ്‌തുത പട്ടിക സ്ഥാനാർഥികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർക്കും മുൻകൂറായി ലഭ്യമാക്കും. രണ്ടു പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒരു മൈക്രോ ഒബ്‌സർവർ, വീഡിയോഗ്രാഫർ, ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമായിരിക്കും വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താനായി താമസസ്ഥലത്ത് എത്തുക.

വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്തി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പോളിങ് സംഘം ഒരുക്കും. അസന്നിഹിത വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ ഉപവരണാധികാരികൾ അതതു ദിവസം വരണാധികാരി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോഡൽ ഓഫിസറെ ഏൽപിച്ച് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം വരെ ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും.

ജില്ലയിൽ വോട്ട് എണ്ണുക അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. ഒൻപതിടങ്ങളിലായാണ് പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും സ്വീകരണവും.

നമ്പര്‍വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾനിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ
1കാർമൽ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ പാലാപാലാ, കടുത്തുരുത്തി
2ബസേലിയോസ് കോളജ്, കോട്ടയംവൈക്കം
3എം.ഡി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ കോട്ടയംഏറ്റുമാനൂർ, കോട്ടയം
4എസ്.ബി. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ ചങ്ങനാശേരിപുതുപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശേരി
5സെൻ്റ് ജോർജ് കോളജ് അരുവിത്തുറ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പൂഞ്ഞാർ


പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ, സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

1 കാർമൽ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ പാലാ (പാലാ)
2 സെൻ്റ് വിൻസന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, പാലാ (കടുത്തുരുത്തി)
3 സത്യാഗ്രഹ സ്‌മാരക ശ്രീനാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, വൈക്കം (വൈക്കം)
4- സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, അതിരമ്പുഴ (ഏറ്റുമാനൂർ)
5- എം.ഡി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, കോട്ടയം (കോട്ടയം)
6- ഡോൺബോസ്‌കോ സെൻട്രൽ സ്‌കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി (പുതുപ്പള്ളി)
7- എസ്.ബി. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, ചങ്ങനാശ്ശേരി (ചങ്ങനാശ്ശേരി)
8- സെൻ്റ് ഡൊമിനിക്‌സ് കോളജ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി)
9- സെൻ്റ് ജോർജ് കോളജ്, അരുവിത്തുറ (പൂഞ്ഞാർ)

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.