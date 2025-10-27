കനത്ത മഴ; ചൊവ്വാഴ്ച ഈ ജില്ലയില് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളക്കും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു
Published : October 27, 2025 at 9:01 PM IST
തൃശൂര്: തൃശൂര് ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നാളെ (ഒക്ടോബർ 28) ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സി.ബി.എസ്.സി, ഐ.സി.എസ്.സി, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, അങ്കണവാടികൾ, മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളക്കും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു .
അതേസമയം, ന്യൂന മർദങ്ങളുടെയും ചുഴിലിക്കാറ്റൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇന്നും നാളെയും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 29 മുതൽ മഴ കുറയും. 30 മുതൽ മഴയിൽ കാര്യമായ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ന്യൂന മർദ സാധ്യതകൾ ഇല്ല. ഇന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേ സമയം രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ എറണാകുളം, ഇടുക്കി,കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂന മർദങ്ങൾ കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷ സമാനമായ മഴ ലഭിച്ചത്.
അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂന മർദങ്ങൾ അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദമായി മാറിയിരുന്നു. ഇത് മഴയ്ക്ക് കാരണമായി. ഒരേ സമയം മൂന്നു ന്യൂന മർദങ്ങൾ പോലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഉണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദം മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയത്. ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ 27 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 235.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ ദ്വീപിൽ റെക്കോർഡ് മഴയും ലഭിച്ചു. 131.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത് 263.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. 60 ശതമാനത്തിൽ അധികം മഴ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 232.8 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 303.7ശതമാനം അതായത് 30 ശതമാനം അധിക മഴയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയില് ലഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ മാസം മുതലുള്ള മഴ തുലവർഷ മഴയായാണ് കണക്കാക്കുക.
