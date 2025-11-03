ETV Bharat / state

ചേര്‍ത്തല കൊല്ലം വഴി ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയ കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖ; രഹസ്യം തേടി തിരുവനന്തപുരം വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയുടെ സഞ്ചാരപഥം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുകയാണ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡയറക്ടറും കേരള സര്‍വകലാശാല ഫിസിക്‌സ് വിഭാഗം അധ്യാപകനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍

Thiruvananthapuram Observatory and the 19th-Century Quest for the Magnetic Equator
കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയുടെ രഹസ്യം തേടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 6:48 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നൊരു രേഖയുണ്ടല്ലോ? വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രേഖ എന്നു തമാശയായി ഭൂമിശാസ്ത്രം അധ്യാപകര്‍ പണ്ട് കളിയാക്കിയിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികാലം ഓര്‍മയില്ലേ. അതങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നൊരു രേഖയല്ലെന്നും ഭൂമിയെ രണ്ടായി വേര്‍പെടുത്തുന്ന സാങ്കല്‍പ്പിക നേര്‍ രേഖയാണെന്നും മനസിലാക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളെടുത്തപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ക്ലാസിലെത്തി. എന്നാല്‍ കാന്തിക ഭൂമധ്യ രേഖ എന്ന സാങ്കല്‍പ്പിക രേഖ തേടി 19-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ 20 കിലോമീറ്ററിലധികം അലഞ്ഞു നടന്ന തിരുവനന്തപുരം വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സായിപ്പിനെ കുറിച്ച് അധികമാരും കേട്ടിരിക്കാനിടയില്ല. അതിലേക്കു വരാം...

19-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ലോകത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി. ഭൂമിശാസ്ത്ര-ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ പല വിവരങ്ങളും ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ചു നല്‍കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച തിരുവനന്തപുരം വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയുടെ സഞ്ചാരപഥം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുകയാണ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡയറക്ടറും കേരള സര്‍വകലാശാല ഫിസിക്‌സ് വിഭാഗം അധ്യാപകനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍.

Thiruvananthapuram Observatory and the 19th-Century Quest for the Magnetic Equator
ഡോ. ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍ (ETV Bharat)

മാഗനോമീറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനം

ഭൂഗോളത്തെ വടക്കും തെക്കുമായി തിരിക്കുന്ന സാങ്കല്‍പിക രേഖയാണ് ഭൂമധ്യ രേഖ. എന്നാല്‍ കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖ പൂര്‍ണമായും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയെ കൃത്യതയോടെ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ആദ്യ ഡയറക്ടറായ ജോണ്‍ കാള്‍ഡികോട്ടും ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി ഡയറക്ടര്‍ പി.ജി. ടെയ്ലറും നേതൃത്വം വഹിച്ച ഗവേഷക സംഘമാണെന്ന് ഡോ. ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 1837 മുതല്‍ 1839 വരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒങ്കോളില്‍ നിന്ന് ബോംബെ വരെ 20 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തില്‍ കിഴക്കന്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരങ്ങളിലൂടെ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചു നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖ എറണാകുളത്തെ ബോള്‍ഗാട്ടിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ മനമേല്‍ക്കുടിയിലുമായിരുന്നുവെന്ന് 1839-ല്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ അളവുകള്‍ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇത് ഒരു നേര്‍രേഖയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവര്‍ അനുമാനിച്ചു.

Thiruvananthapuram Observatory and the 19th-Century Quest for the Magnetic Equator
കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയെക്കുറിച്ച് ടെയ്‌ലറും കാള്‍ഡിക്കോട്ടും തയ്യാറാക്കിയ മാപ്പ് (ETV Bharat)

കെട്ടിതൂക്കിയിട്ട കാന്തത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള ചലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാഗനോമീറ്റര്‍ എന്ന ഉപകരണമുപയോഗിച്ചായിരുന്നു പഠനം. ഉത്തരമേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ കാന്തം മുകളിലേക്കുയരുകയും ദക്ഷിണമേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ കാന്തം താഴേക്കെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭൂമധ്യരേഖയിലെത്തുമ്പോള്‍ കാന്തത്തിന് ചലനമില്ലാതാകും, ഡോ.ജയകൃഷ്ണന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ചേര്‍ത്തല, കൊല്ലം വഴി തെക്കോട്ടേക്ക്

1844-ല്‍ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭൂമധ്യരേഖ അളന്നപ്പോള്‍ അത് മനമേല്‍ക്കുടിയില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക് പുതുക്കോട്ടൈയിലേക്ക് മാറിയതായി കണ്ടെത്തി. 1859-ല്‍ തിരുവനന്തപുരം വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ടര്‍ ജോണ്‍സ് അലന്‍ ബ്രൗണ്‍ ഭൂമധ്യരേഖ ചേര്‍ത്തലയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അവിടെ ഒരു ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സംരക്ഷണമൊരുക്കാതെ ഇതു നശിച്ചെങ്കിലും സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് നാഷണല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നും ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പെന്‍സില്‍ കൊണ്ടു വരച്ച മാതൃക ഡോ.ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി എല്ലാ വര്‍ഷവും 'അസ്‌ട്രോണമിക്കല്‍ എഫ്രസിസ്' എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, മഴ, കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1839-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ വോള്യം ജര്‍മനിയിലെ ഒരു ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

Thiruvananthapuram Observatory and the 19th-Century Quest for the Magnetic Equator
സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് നാഷണല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചേര്‍ത്തലയില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ സ്ഥാപിച്ച വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രേഖാ ചിത്രം (ETV Bharat)

വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തന കാലയളവില്‍ 100 ലധികം മാസികകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നതായാണ് വിവരം. ലോകം മുഴുവന്‍ അന്വേഷിച്ചാണ് 40 പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓരോ പുസ്തകത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും ഭൂമധ്യ രേഖ ഓരോ വര്‍ഷവും ചേര്‍ത്തല, കൊല്ലം വഴി തെക്കോട്ടേക്ക് മാറുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ഡോ. ജയകൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നു. 1971-ല്‍ ഭൂമധ്യരേഖ കൊല്ലം അഞ്ചലിലൂടെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി. 1991-ല്‍ ഇത് നാഗര്‍കോവില്‍ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറി. 2025-ല്‍ ഇത് പൂര്‍ണമായും ശ്രീലങ്കയിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാന്തിക നോര്‍ത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തലകീഴായി മാറുമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ മാറ്റം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാമ്പ് (Core) ഉരുകിയ ലാവയായതിനാല്‍, അതിൻ്റെ കറക്കം ഭൂമധ്യരേഖയുടെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും ഡോ. ആര്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

Also Read: കുടുംബവാഴ്‌ച ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുരുതര ഭീഷണിയെന്ന് ശശി തരൂര്‍; നെഹ്‌റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഉദാഹരിച്ചുള്ള ലേഖനം വിവാദത്തില്‍

Last Updated : November 3, 2025 at 6:57 PM IST

TAGGED:

MAGNETIC EQUATOR
THIRUVANANTHAPURAM OBSERVATORY
SPACE RESEARCH
SPACE SCIENCE
MAGNETIC EQUATOR PATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.