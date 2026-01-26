ETV Bharat / state

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കോൽക്കളിയും; അഭിമാന നിമിഷം

മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ താളമൊപ്പിച്ചു പെയ്‌ത ആവേശത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം ഒടുവിൽ ഡൽഹിയുടെ രാജവീഥിയിൽ ചരിത്രം തീർത്തു.

Kozhikode Kolkali Kolkali Republic day Parade Republic day 2026
Kozhikode Sangam's Kolkali (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 5:45 PM IST

കോഴിക്കോട്: റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി കോഴിക്കോടൻ സംഘത്തിൻ്റെ കോൽക്കളിയും. വന്ദേമാതരം ഗീതത്തിൻ്റെ 150 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന 'സ്വാതന്ത്രതാ മന്ത്ര്' ഫ്യൂഷനിലാണ് കോൽക്കളിയും സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ അതിവിശിഷ്‌ട വ്യക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഫ്യൂഷനിൽ കോൽക്കളി താളവും കൊട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് യാസിർ കുരിക്കളും സംഘവും.

വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ഈണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ കലാകാരൻമാരാണ് വിവിധ രൂപങ്ങളുമായി ഫ്യൂഷനിൽ അണിനിരന്നത്. പ്രശസ്‌ത കോൽക്കളി പരിശീലകനായ യാസിർ കുരിക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പരപ്പിൽ എംഎംഎച്ച്എസ്എസിലെ കുട്ടികളാണ് വടക്കൻ മാപ്പിളശൈലിയിലുള്ള കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചത്. ജനുവരി 15നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും അടക്കമുള്ള വിശിഷ്‌ടാതിഥികൾക്കു മുന്നിൽ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിക്കാൻ സംഘം ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കോൽക്കളിയും (ETV Bharat)

കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിലെ ദക്ഷിണമേഖലാ കേന്ദ്രമാണ് കോൽക്കളി സംഘത്തെ ക്ഷണിച്ചത്. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പുരസ്‌കാര ജേതാവാണ് യാസിർ കുരിക്കൾ. മുഹമ്മദ് റൂഹാൻ കെ, ജസീം അഹമ്മദ് പിപി, മുഹമ്മദ് ഹാരിഫ് എൻപി, അജം ഫെബിൻ വി, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ വിപി, അഹമ്മദ് ലബീബ് എപി, വാജിദ് ബിലാൽ പിഎ, മുഹമ്മദ് നെബീൽ എടി, മുഹമ്മദ് റോഷൻ ജെടി, അദ്‌നാൻ അലി പിപി, അൻഷിഫ് എൻപി എന്നിവരാണ് ടീം അംഗങ്ങൾ.

മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ താളമൊപ്പിച്ചു പെയ്‌ത ആവേശത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം ഒടുവിൽ ഡൽഹിയുടെ രാജവീഥിയിൽ ചരിത്രം തീർത്തു. തണുപ്പിനെ മറന്ന് അവർ കഠിന പരിശീലനം നടത്തി. കൈകളിൽ അമർന്ന കോലുകൾ പരസ്‌പരം ചുംബിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന നാദവും, മെയ്‌വഴക്കത്തിൻ്റെ വിസ്‌മയവും അങ്ങനെ ലോകമൊന്നാകെ ആസ്വദിച്ചു..

കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം യാസിർ കുരിക്കള്‍

കോഴിക്കോടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന കാൽച്ചുവടുകൾ രാജ്‌പഥിലെ ചുവപ്പൻ മണ്ണിൽ പതിപ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ വിജയകാഹളമായി. കോൽക്കളി എന്ന പരമ്പരാഗത കലാരൂപത്തെ ലോകനിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ യാസിർ കുരിക്കളുടെ പങ്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്.

20 വർഷത്തിലധികമായി മാപ്പിള കലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹം. കേരള സർക്കാർ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വടക്കൻ മാപ്പിള കോൽക്കളി, മാപ്പിള സംഘ കലകൾ, പണിപ്പുരയിലുള്ള കുത്ത് റാത്വീബിൻ്റെ അകം പൊരുൾ എന്നീ പുസ്‌തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം.

കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളിലും മാപ്പിള കലകളുടെ അവതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ മറ്റു സ്വകാര്യദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മധ്യമങ്ങൾ, അന്തർ ദേശീയ ചാനലായ അൽ ജസീറ എന്നിവയിലും പതിനൊന്നോളം സിനിമകളിലും മാപ്പിള കലകളുടെ അവതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽ കോൽക്കളിയെ വിഷയമായ സോദാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. യുഎയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ കലോൽസവം, സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം തുടങ്ങി വിവിധ മത്സര വേദികളിൽ വിധികർത്താവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2023ൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരു പദവി നൽകി അംഗീകരിച്ചു.

കേരള സർക്കാർ ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം 2014 ൽ കരസ്ഥമാക്കി. കേരള സർക്കാർ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി അവാർഡ്, വൺ ഇന്ത്യ ചെയ്ഞ്ച് അവാർഡ്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ
സെർവ് ഇന്ത്യ യുവ നാടൻ കലാകാര പുരസ്‌കാരം 2017, കേരള നാട്ടുകൂട്ടം കലാഭവൻ മണി പുരസ്‌കാരം 2019, കേരള സർക്കാർ വജ്ര ജൂബിലിഫെലോഷിപ്പ് 2018 തുടങ്ങി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

