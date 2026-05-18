കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭകള്, അറിയാം ബാലറ്റിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ മുതല് വി ഡി സതീശന് വരെ നീളുന്ന സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
വി ഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു.
Published : May 18, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:43 AM IST
1956ല് കേരളം നിലവില് വന്ന ശേഷം നടന്ന പതിനെട്ടാമത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് ഇക്കുറി നാം സാക്ഷിയായത്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഉയര്ന്ന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളും ധാരണകളുമുള്ളവരാണ് നാമെന്നത് ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാണ്. ലോകത്തില് തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സര്ക്കാര് ബാലറ്റിലൂടെ ചുമതലയേറ്റ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളിലാണ് നാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പരുവപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെല്ലും അതിശയോക്തിയാകില്ല. പോരാട്ടങ്ങളുടെയും സംഘര്ഷങ്ങളുടെയും കഥയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. പുതിയ മന്ത്രിസഭ ചുമതലയേല്ക്കുന്ന ഈ വേളയില് അറിയാം ഇഎംഎസ് മുതല് വി ഡി സതീശന് വരെ നീളുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.
ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 1957 ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 11വരെ. ഏറ്റവും ഒടുവില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്പതിനും. 1965 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാതെ പിരിച്ചുവിട്ടു.
കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തുടർഭരണം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോള് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞ പിണറായി വിജയന് സർക്കാരിനാണ്. അതിനാൽ തന്നെ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദവിയും പിണറായി വിജയന് സ്വന്തമാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും പിണറായി വിജയനാണ്. 3583 ദിവസം. മൂന്ന് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇ കെ നായനാരാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നാമത്. 4009 ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരുന്നത്. 54 ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം ആ പദവിയിൽ ഇരുന്നത്.
കെ കരുണാകരനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. നാല് തവണ. ഇ കെ നയനാർ, എ കെ ആന്റണി എന്നിവർ മൂന്ന് തവണയും ഇ എം എസും പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രണ്ട് തവണ വീതവും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. പട്ടം താണുപിള്ള, ആർ ശങ്കർ, സി അച്യുത മേനോൻ, പി കെ വാസുദേവൻ നായർ എന്നിവരും കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിപദം അലങ്കരിച്ചു.ലോക്തില് ആദ്യമായി ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇഎംഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതു സര്ക്കാരിനെ വിമോചനസമരത്തിന്റെ മറവിൽ കേ ന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഭരണ ഘടനയുടെ 356-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 1959 ജൂലൈ 31ന് പിരിച്ചുവിട്ടത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കറുത്ത ഏടാണ്.
കേരളത്തില് ഇതുവരെ അധികാരത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഇവര്
- ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്
- പട്ടം താണുപിള്ള
- ആർ ശങ്കർ
- സി അച്യുത മേനോൻ
- കെ കരുണാകരൻ
- എ കെ ആന്റണി
- പി കെ വാസുദേവൻ നായര്
- സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
- ഇ കെ നായനാർ
- ഉമ്മൻചാണ്ടി
- വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
- പിണറായി വിജയൻ
- ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ഇനി വി ഡി സതീശന്റെ പേരും നമുക്ക് എഴുതി ചേര്ക്കാം.
ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1957
1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഐക്യ കേരളം രൂപീകൃതമായത്. ആ സമയം രാഷ്ട്രപതിഭരണമായിരുന്നു. 1957 ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 11 വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഒന്നാം കേരള നിയമ സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 126 നിയമഭാ മണ്ഡലമായിരുന്നു അന്ന്. അതിൽ 60 സീറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വന്തമായും അഞ്ച് സീറ്റിൽ പാർട്ടി പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്രരും ജയിച്ചു. ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഇഎംഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 11 അംഗ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു.
ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭയില് ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തത് സി അച്യുത മേനോന് ആയിരുന്നു. ഗതാഗത -തൊഴില് വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ടി വി തോമസിനായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യ-വനം വകുപ്പുകള് കെ സി ജോര്ജ് കയ്യാളി. കെ പി ഗോപാലനായിരുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രി. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായി ടി എ മജീദ് പ്രവര്ത്തിച്ചു. പി കെ ചാത്തന് ആയിരുന്നു ഗ്രാമീണ- പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത്.
ജോസഫ് മുണ്ടശേരി വിദ്യാഭ്യാസവ-സഹകര വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു. ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭിലെ ഏക വനിതയായിരുന്ന കെ ആര് ഗൗരിയമ്മ ലാന്റ് റവന്യൂവകുപ്പിന്റെ ചുമതല കയ്യാളി. വി ആര് കൃഷ്ണയ്യര്ക്കായിരുന്നു നിയമ -വൈദ്യുതി വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല. ഡോ.എ ആര് മേനോന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി. തുടക്കത്തില് വി ആര് കൃഷ്ണയ്യര്ക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ കൂടി ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് വിമോചനസമര കാലത്ത് വകുപ്പ് സി അച്യുത മേനോന് ഏറ്റടുത്തു.
പി ടി ചാക്കോ ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. കെ ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി സ്പീക്കറായി. റോസമ്മ പുന്നൂസ് ആയിരുന്നു പ്രോടേം സ്പീക്കര്.
കാർഷിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സർക്കാർ വിപ്ലവകരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷവും ചില മത സാമുദായിക ശക്തികളും ചേർന്ന് വിമോചന സമരം നടത്തി. അതിന്റെ മറവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണ ഘടനയുടെ 356-ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെ 1959 ജൂലൈ 31ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. തുടർന്ന് വീണ്ടും രാഷ്ട്രപതിഭരണം.
1960ലെ രണ്ടാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
1960 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പിഎസ്പി, കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിംലീഗ് എന്നീ പാർട്ടികൾ യോജിച്ച് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഈ സഖ്യം 94 സീറ്റ് നേടി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് 29 സീറ്റ് ലഭിച്ചു. പിഎസ്പി നേതാവ് പട്ടം താണുപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് പട്ടത്തെ പഞ്ചാബിലെ ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആർ ശങ്കർ 1962 സെപ്തംബർ 26ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. എന്നാൽ മുന്നണിയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പി ടി ചാക്കോ രാജിവച്ചു. കോൺഗ്രസ് ഭിന്നിച്ചു. 15 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി. മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറിനെതിരെ അവർ അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു. ശങ്കർ രാജിവച്ചു. വീണ്ടും രാഷ്ട്രപതിഭരണം.
1965 – കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയിലെ പിളര്പ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
1964ലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നു സിപിഎം രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1965 മാർച്ച് നാലിന്. കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു. എസ്എസ് പിയുമായും മുസ്ലിംലീഗുമായും നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കിയാണ് സിപിഎം മത്സരിച്ചത്. ചൈനാ ചാരന്മാരെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ജയിലിലടച്ച കാലമായിരുന്നു അത്. അവർ ജയിലിൽ കിടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു. സിപിഎം 40 സീറ്റ് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായി. കോൺഗ്രസിന് 36 സീറ്റ് ലഭിച്ചു. സിപിഐക്ക് നാല്, എഎസ്പി 13, മുസ്ലിംലീഗ് ആറ്, കേരള കോൺഗ്രസ് 23 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റ്. 12 സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല. അതോടെ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാനായില്ല. വീണ്ടും രാഷ്ട്രപതിഭരണം.
1967 ൽ സപ്തകക്ഷി മുന്നണി
1967ൽ നടന്ന അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞൈടുപ്പിൽ സപ്തകക്ഷി മുന്നണി രൂപീകരിച്ചാണ് സിപിഎം കോൺഗ്രസിനെ നേരിട്ടത്. 1967ൽ സിപിഎം, സിപിഐ, മുസ്ലിംലീഗ്, ആർഎസ്പി, എഎസ്പി, കെഎസ്പി, കെടിപി എന്നീ പാർട്ടികളടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സപ്ത കക്ഷി മുന്നണി. 1967 മാർച്ചിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 59 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിപിഎം 52 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. സിപിഐ 22 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് 19ൽ വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് 133 സീറ്റിലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഒമ്പത് സീറ്റിലേ വിജയിച്ചുള്ളൂ. എസ്എസ്പി 19 സീറ്റിലും മുസ്ലിംലീഗ് 14 സീറ്റിലും ജയിച്ചു. 15 സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രരാണ് ജയിച്ചത്. ഇഎംഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ത കക്ഷിമുന്നണി മന്ത്രിസഭ 1967 മാർച്ച് ആറിന് അധികാരമേറ്റു. 1969 ഒക്ടോബറിൽ സിപിഎമ്മിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കുറുമുന്നണി രൂപീകരിച്ച് അട്ടിമറിശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ 1969 ഒക്ടോബർ 24ന് ഇഎംഎസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. നവംബർ ഒന്നിന് സിപിഐ നേതാവ് സി അച്യുതമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു. ജനവിധി തേടാനായി 1970 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അച്യുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചു.
1970 സെപ്തംബറിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
1970 സെപ്റ്റംബർ 17ന് നടന്ന അഞ്ചാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, ആർഎസ്പി, മുസ്ലിംലീഗ്, പിഎസ്പി എന്നിവ ചേർന്ന് മുന്നണിയായി മത്സരിച്ചു. 79 സീറ്റ് നേടി ആ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. സി അച്യുതമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു. കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും പിന്നീട് മന്ത്രിസഭയിൽ ചേർന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി 18 മാസം കൂടി നീട്ടി.
1977– വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
1977 മാർച്ചിലായിരുന്നു ആറാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിപിഎം വിരുദ്ധമുന്നണി 111 സീറ്റ് നേടി. കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ 1977 മാർച്ച് 25-ന് അധികാരമേറ്റു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ രാജനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞുവെന്ന പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് കരുണാകരൻ ഏപ്രിൽ 25ന് രാജിവച്ചു.
തുടർന്ന് എ കെ ആന്റണി, പി കെ വാസുദേവൻ നായർ, സി എച്ച് മുഹമ്മദുകോയ എന്നിവർ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പിളർപ്പിനെ തുടർന്നും സിപിഐയുടെ ഭട്ടിൻഡ കോൺഗ്രസിലെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നും കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി രൂപീകൃതമായി.
1980 –ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക്
1980 ജനുവരി 3, 6 തീയതികളിൽ ഏഴാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി 93 സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. ഇ കെ നായനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ 1980 ജനുവരി 25ന് അധികാരമേറ്റു. 1981 ഒക്ടോബർ 21ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവച്ചു. ആന്റണി കോൺഗ്രസും(കോണ്ഗ്രസ് ഒ) കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിനെതുടർന്നായിരുന്നു രാജി. പിന്നീട് കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായെങ്കിലും ആന്റണി കോൺഗ്രസിലും ജനതാ പാർട്ടിയിലുമുണ്ടായ പിളർപ്പുമൂലം മന്ത്രിസഭ തുലാസിലായി. സ്പീക്കറുടെ കാസ്റ്റിങ് വോട്ടിൽ ഒറ്റ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തൂങ്ങിനിന്ന മന്ത്രിസഭയെ കേരള കോൺഗ്രസ് അംഗമായ ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് താഴെയിറക്കി. 1982 മാർച്ച് 17ന് കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചു.
1982 എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നേർക്കുനേർ
കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും മുന്നണിയായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത് 1982ലാണ്. 1982 മാർച്ച് 19നാണ് എട്ടാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സിപിഎം, സിപിഐ, കോൺഗ്രസ് എസ്, അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിംലീഗ്, കോൺഗ്രസ് ആന്റണി വിഭാഗം, ലോനപ്പൻ നമ്പാടന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് എസ് എന്നിവയായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ കക്ഷികൾ. കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിംലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ് എം, കേരള കോൺഗ്രസ് ജെ, എൻഡിപി, എസ്ആർപി, ജനത (ജി), ആർഎസ്പി എസ്, എൻആർഎസ്പി എന്നിവയായിരുന്നു യുഡി എഫ് ഘടകകക്ഷികൾ. യുഡിഎഫ് 77 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു. അഞ്ചുവർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി.
1987– വീണ്ടും നായനാർ
ഒമ്പതാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 1987ൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടു. സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ എം വി രാഘവനെ യുഡിഎഫ് പിന്തുണച്ചു. എൽഡിഎഫ് 78 സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭ 1987 മാർച്ച് 26ന് നിലവിൽ വന്നു. കാലാവധി ഒരുവർഷം ബാക്കി നിൽക്കെ മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം 1991 ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1991– കരുണാകരന്റെ രാജി, ആന്റണിയുടെ വരവ്
പത്താം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1991 ജൂൺ 12ന് നടന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ സഹതാപ തരംഗമുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് 91 സീറ്റ് നേടി വിജയിച്ചു. 1991 ജൂൺ 24ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ കെ കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിനെതുടർന്ന് 1995 മാർച്ച് 16ന് രാജിവച്ചു. 22ന് എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റു.
1996– വീണ്ടും നായനാർ
1996 മേയിൽ നടന്ന 11–-ാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. ഇ കെ നായനാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ 1996 മെയ് 20ന് അധികാരമേറ്റു.
2001- ആന്റണിയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി
2001 മെയ് പത്തിന് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് 99 സീറ്റും എൽഡി എഫിന് 40 സീറ്റും ലഭിച്ചു. എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായി 2001 മെയ് 17ന് അധികാരമേറ്റു. എന്നാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അട്ടിമറിയെ തുടർന്ന് എ കെ ആന്റണി 2004 ഓഗസ്റ്റ് 29ന് രാജിവച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അധികാരമേറ്റു.
2006–വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക്
2006 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലായി മൂന്നു ഘട്ടമായാണ് 13-ാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 99 സീറ്റ് നേടി എൽഡിഎഫ് ഉജ്വലവിജയം നേടി. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ 2006 മെയ് 18ന് അധികാരമേറ്റു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അഞ്ചുവർഷം കാലാവധി തികച്ചു.
2011– അവസാന യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
2011 ഏപ്രിൽ- മേയിൽ നടന്ന 14-ാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചത്. 72 സീറ്റാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് 68 സീറ്റ് ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത് സിപിഎം ആയിരുന്നു. 45 സീറ്റ്. 2011 മെയ് 18ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു. സോളാർ പോലുള്ള വൻ ആരോപണം ഉയർന്നത് ആ കാലത്താണ്. ബാര്കോഴ വിവാദങ്ങളും ഈ ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ ശോഭ കെടുത്തി.
2016– ആദ്യ പിണറായി സർക്കാർ
2016 മെയ് 16ന് നടന്ന 15–ാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. എൽഡിഎഫ് 91 സീറ്റും യുഡിഎഫ് 47 സീറ്റും നേടി. ബിജെപിയും സ്വതന്ത്രരും ഓരോ സീറ്റും നേടി.
2021– ചരിത്രം കുറിച്ച തുടർഭരണം
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തുടർഭരണത്തിന് അവസരം ഒരുക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2021 ഏപ്രിൽ ആറിന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് 99 സീറ്റും യുഡിഎഫ് 41 സീറ്റും നേടി. തുടർന്ന് പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി.
2026 മെയ് 18
വി ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 21 അംഗ മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി ചുമതലയേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിയാകാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും സതീശനുണ്ട്. മാരത്തണ് ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് മന്ത്രിമാരെയും വകുപ്പുകളെയും സംബന്ധിച്ച് മുന്നണിക്കുള്ളില് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോള് പാര്ട്ടിഅംഗങ്ങളും അണികളും ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലും ആവേശത്തിലുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വാഗ്ദാനം. ഇക്കുറി മൂന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങള് കൂടി പുതിയ നിയമസഭയിലുണ്ടെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.