ചരിത്ര സാക്ഷിയായി തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം; പുരാതന കാലത്തെ ആയുധ പരിശീലന കുഴിക്കളരി കണ്ടെത്തി
പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിയായ പരമശിവൻ്റെ പല പേരുകളിൽ ഒന്നായ രാജരാജേശ്വരൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്നാൽ ശിവൻ്റേതായ പല വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെയില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്.
Published : October 11, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 11:14 AM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ പഴയ 64 ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പെരിഞ്ചല്ലൂർ. ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് പ്രദേശമാണ് ചരിത്രപരമായി പെരിഞ്ചല്ലൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ശിവക്ഷേത്രം, തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പടെ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്ന രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം നവീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ളത്.
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പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിയായ പരമശിവൻ്റെ പല പേരുകളിൽ ഒന്നായ രാജരാജേശ്വരൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. എന്നാൽ ശിവൻ്റേതായ പല വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെയില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. കൂവളത്തില ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ധാരയും രുദ്രാഭിഷേകവും ഇവിടെയില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠാ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം ശിവൻ്റേതാണ്. കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ക്ഷേത്രം കരുതപ്പെടുന്നു.
നവീകരണത്തോടെ പുറത്തു വന്നത് പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ
പൗരാണിക പാരമ്പര്യമുള്ള രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ കവാടം ഏത് സമയത്തും പൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് പഠനം നടത്തിയ പലരും കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയുമായി. ഇത്തരത്തിൽ അപകട നില കണ്ടെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി എന്നാണ് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത്. തത്കാലത്തേയ്ക്ക് ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കവാടം. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മൂലം നിർമ്മാണം നടന്നിരുന്നില്ല എന്നും അടുത്തിടെ ആനന്ദ് അംബാനി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതെന്നും ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ കൂടിയായ വിനയൻ പറയുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒരു തുക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രം കിഴക്കേ കവാടം പുനർ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പ്രധാനമായും കല്ല് കണ്ടെത്തി തൊഴിലാളികൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായി കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തൊട്ടടുത്തായി ഹെലിപാഡ് നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സും അടുത്ത കൊട്ടിയൂർ സീസണിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലിനകത്ത് ശുചീകരണം നടത്തിയത്.
ആയുധ പരിശീലന കുഴികളരികൾ
രാജ്യത്തെ തന്നെ പ്രമുഖരും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നിരന്തരമായി എത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം. ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ വരവോടുകൂടി വലിയ നവീകരണ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട അമ്പലത്തിൻ്റെ പണികൾ ഏതാണ്ട് പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിനകത്തുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പഴയകാലത്തെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതും ചരിത്രപ്രധാനവുമായ പല ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞത്.
പുരാണകാലത്തെ ആയുധ പരിശീലന കുഴിക്കളരിയുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന അടിത്തറയാണ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കാടുപിടിച്ച സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് നീക്കിയപ്പോഴാണ് ചെങ്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച പഴയ നാൽപ്പത്തീരടി കളരിയുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന അസ്ഥിവാരം കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതന കാലത്ത് ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു കളരി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല.
കേരള മഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജരാജേശ്വരം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുടയൂർ ജയനാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിപുരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗത്തെ 42 അടി വിസ്തീർണമുള്ള ആലയത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനും പരശുരാമനും ചേർന്ന് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നെന്നും അഗസ്ത്യൻ അതിൻ്റെ വായ്ത്താരികൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തെന്നും പരാമർശം ഉണ്ടെന്ന് ജയ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വ്യക്തമാക്കി. പെരിഞ്ചല്ലൂർ എന്നും ലക്ഷ്മിപുരം എന്നുമാണ് പുരാണകാലത്ത് തളിപ്പറമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
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പുരാണകാലത്ത് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ കളരി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കരുതുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണ് നീക്കിയപ്പോഴാണ് 42 അടി വിസ്തീർണമുള്ള പഴയ കുഴിക്കളരിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയത് എന്നും ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ വിനയൻ പറഞ്ഞു. കോലത്തിരി രാജവംശത്തിൻ്റെ ക്ഷയത്തിന് ശേഷം ചിറക്കൽ രാജവംശവുമായി ക്ഷേത്രത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിനായി പോരാളികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കളരികളിൽ ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നതായി കേട്ടറിവുണ്ടെന്നും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജെസിബി ഡ്രൈവർക്കും സന്തോഷം
തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ജെസിബി ഡ്രൈവർ അനൂപ് രണ്ടുമാസത്തോളമായി ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ക്ഷേത്ര വളപ്പ് ശുചീകരണം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ ശുചീകരണത്തിന് ഇടയിലാണ് അനൂപിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വലിയ ചരിത്ര തിരുശേഷിപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പലഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ കല്ലുകൾ അടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അത് പൂർണ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അനൂപ് പറയുന്നു. ശിവൻ്റെ പൂർണകായ പ്രതിമ ഉൾപ്പടെ അടുത്ത കാലത്താണ് ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് ഒരുങ്ങിയത്. നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും വലിയ ഒഴുക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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