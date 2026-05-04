രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; യുഡിഎഫിന്റെ ചരിത്ര വിജയം, ഇടതുമുന്നണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണംകെട്ട തോല്വി
കൃത്യമായ ഒരുക്കങ്ങളോടും കണക്കൂകൂട്ടലുകളോടുമായിരുന്നു ഇക്കുറി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
Published : May 4, 2026 at 4:32 PM IST
Updated : May 4, 2026 at 5:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് എമ്പാടും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സുനാമി ആഞ്ഞ് വീശിയപ്പോള് തകര്ന്ന് വീണത് പല പരമ്പരാഗത സിപിഎം കോട്ടകളാണ്. ഒപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള് കാണുന്ന മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്.
കൃത്യമായ ഒരുക്കങ്ങളോടെയാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇക്കുറി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് തന്നെ അവര് നിരവധി സര്വേകള് സംഘടിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി രൂപരേഖ തയാറാക്കാന് ഇത് അവര്ക്ക് സഹായകമായി. വിജയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയം അടക്കം നടത്താന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. തുടക്കം മുതല് തന്നെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി. നൂറ് സീറ്റ് നേടുമെന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാല്പ്പത് വട്ടം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് ആവര്ത്തിച്ചു. ഇല്ലെങ്കില് താന് രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പോകുമെന്നും പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തി. സതീശന്റെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം കാത്തിരുന്ന എതിരാളികളെ പക്ഷേ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ടാണ് മെയ് നാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നത്.
ഒരു ഡസന് മന്ത്രിമാര് തോല്ക്കുമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ വാക്കുകള് അച്ചട്ടായി. മന്ത്രിമാര്ക്ക് പുറമെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പല പ്രമുഖര്ക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കാലിടറി. അമ്പലപ്പുഴയില് ജി സുധാകരന് കറുത്ത കുതിരയായി. യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് വിജയം കണ്ടത്.
1980ല് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച ശേഷം ഇത്രയും കൂടുതല് സീറ്റുകള് നേടി യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജയം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാകുന്നു. നേരത്തെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 110 സീറ്റില് 1977ല് വിജയിച്ചിരുന്നു. മുന്നണി സംവിധാനം നിലവില് വന്ന ശേഷം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മിക്കവരും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലൊന്നും തന്നെ കോണ്ഗ്രസ് ഇത്രയുമേറെ സീറ്റില് മത്സരിക്കുകയോ വിജയിക്കുയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കേവലം 37 സീറ്റില് നിന്ന് ഇക്കുറി നൂറ് സീറ്റെന്നത് മലര്പ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലായിരുന്നു പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്. സുരക്ഷിത ഭൂരിപക്ഷം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പറയാന് അവര് ഒരിക്കലും തയാറായിരുന്നില്ല. എതിരാളികളും ഇവരെ വലിയ ഭീഷണിയായൊന്നും കണ്ടുമില്ല.
2011 മുതലുള്ള യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ
|കക്ഷികള്
|2011
|2016
|2021
|2026
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|കോണ്ഗ്രസ്
|84
|45
|87
|22
|93
|21
|97
|61
|മുസ്ലീം ലീഗ്
|23
|20
|23
|28
|25
|15
|27
|25
|കേരള കോണ്ഗ്രസ് (മാണി)
|15
|9
|15
|6
|10
|2
|8
|7
|ആര്എസ്പി
|1
|1
|5
|0
|5
|0
|4
|3
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമസഭ കാണാതിരുന്ന ആര്എസ്പി ഇക്കുറി മൂന്ന് സീറ്റില് വിജയിച്ചു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതും എന്നും ആര്എസ്പിയുടെ ശക്തി ദുര്ഗമായിരുന്ന ചവറയില് നിന്ന് ബേബി ജോണിന്റെ മകന് ഷിബു ബേബി ജോണ് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ഇക്കുറി നിയമസഭയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളായ കുന്നത്തൂരും ഇരവിപുരവും ആര്എസ്പി സ്വന്തമാക്കി. മുസ്ലീം ലീഗാകട്ടെ കേവലം രണ്ട് സീറ്റുകളില് മാത്രമാണ് ഇക്കുറി പരാജയപ്പെട്ടത്.
പത്ത് വര്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന യുഡിഎഫിന്റെ മിന്നും വിജയം രാജ്യത്ത് അപ്രസക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്. എം വി രാഘവന് ശേഷം ആദ്യമായി സിഎംപി നിയമസഭ കാണുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. എന്നും പാര്ട്ടിയിലെ കിങ് മേക്കറായിരുന്ന സി പി ജോണ് തന്നെ നിയമസഭയിലെത്തുന്നു എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.
1981ല് കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആദ്യമായി കേരളത്തില് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. 87 വരെ കരുണാകരന് അധികാരത്തില് തുടര്ന്നു. പിന്നീട് 1991 മുതല് 96 വരെയും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. കെ കരുണാകരനും എ കെ ആന്റണിയും മാറി മാറി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. 2001 മുതല് 2006 വരെ യും യുഡിഎഫിന് അധികാരം കിട്ടി ആന്റണിയും ഉമ്മന്ചാണ്ടിയും ആയിരുന്നു ആ സമയം മുഖ്യമന്ത്രിമാരായത്. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേവലം 47 സീറ്റുകള് മാത്രമേ യുഡിഎഫിന് നേടാനായുള്ളൂ. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വി ഡി സതീശന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. 2011ലാണ് സമീപകാലത്ത് യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത്. 2011ലെ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയെ പിടിച്ചുലച്ച ബാര് കോഴ-സോളാര് വിവാദങ്ങള് അവരെ അധികാര ഭ്രഷ്ടരാക്കി.
2011 മുതല് ഇതുവരെയുള്ള ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ
|കക്ഷികള്
|2011
|2016
|2021
|2026
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|മത്സരിച്ചത്
|വിജയിച്ചത്
|സിപിഎം
|84
|45
|84
|58
|75
|61
|75
|സിപിഐ
|27
|13
|25
|19
|23
|17
|25
|കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാണി
|-
|-
|-
|-
|12
|5
|12
|ജെഡിഎസ്
|5
|4
|5
|3
|4
|2
|3
|എന്സിപി
|4
|2
|4
|2
|3
|2
|3
|ആര്ജെഡി
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|3
|ഐഎന്എല്
|3
|0
|3
|0
|3
|1
|3
|കോണ്ഗ്രസ് (എസ്)
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|കേരള കോണ്ഗ്രസ്(ബി)
|-
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|എന്എസ്സി
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|ഇടതു സ്വതന്ത്രര്
|-
|-
|-
|-
|13
|5
|-
|-
|ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്ഗ്രസ്
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
തുടര്ന്ന് ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം അധികാരത്തില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ യോഗം. മുന്കാല അനുഭവങ്ങളില് നിന്നുള്ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് അവര് നടത്തിയ കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠങ്ങളാണ് അവര്ക്ക് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. ഒപ്പം ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തില് തുടരുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ വീഴ്ചകളും വോട്ടാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചു.
അതേസമയം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും നാണം കെട്ട ഒരു തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. നിപ്പയും പ്രളയവും കോവിഡുമെല്ലാം വന്നപ്പോള് ജനങ്ങളെ ചേര്ത്ത് നിര്ത്തിയ ഇടതു സര്ക്കാരിന് നൂറ് സീറ്റുകള് സമ്മാനിച്ചാണ് 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരള ജനത അവരോട് നന്ദി കാട്ടിയത്. എന്നാല് പിന്നീട് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ച ചില നിലപാടുകള് അവരെ ജനങ്ങളില് നിന്ന് അകറ്റി എന്ന് വേണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള് മനസിലാക്കാന്.
നേരത്തെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സമാനമായ തോല്വി ഉണ്ടായത് 2001ലായിരുന്നു. അന്ന് ഇ കെ നായനാര് സര്ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം യുഡിഎഫിന് 99 സീറ്റുകള് സമ്മാനിച്ചു. ഇക്കുറി ഇത് 102ലെത്തി. അന്ന് നായനാരുടെ പൊളിറ്റിക്കല് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി ശശിയാണ് ഇത്തവണയും ഇടതുമുന്നണി ഈ നാണം കെട്ട തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല് സെക്രട്ടറി എന്നതും തികച്ചും യാദൃശ്ചികതയാകാം.
മന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ തോല്ക്കുകയും വിജയിച്ചവരാകട്ടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കടന്ന് കൂടുകയുമാണ് ഇക്കുറി ഇടതുമുന്നണിയില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഏഴ് റൗണ്ടില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തന്നെ പിന്നിലേക്ക് പോയ കാഴ്ചയും നാം കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് ധര്മ്മടം എന്നത് കൂടി ഇതിനൊപ്പം ചേര്ത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ സിറ്റിങ് എംഎല്എമാര്ക്ക് ഇളവുകള് നല്കുകയും പാര്ട്ടിയിലെ പല പ്രമുഖരെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തത് തിരിച്ചടിയായി. അസംതൃപ്തര് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരം മുതലാക്കാന് യുഡിഎഫ് തെല്ലും മടിച്ചുമില്ല. എന്ഡിഎ ആകട്ടെ ഇക്കുറി മൂന്ന് സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂരിപക്ഷം കുറവെങ്കിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ ശക്തമായ കടന്ന് വരവായി വേണം ഇതിനെ കാണാന്. ശക്തമായ ഇടത് കോട്ടകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവര് കടന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നത് എന്നതും ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ കൃത്യമായ ദിശാസൂചികയായി വേണം 2026ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്താന്.