പേരാമ്പ്ര പിടിച്ച പടനായിക; അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ തുടക്കമിടുന്നത് പുതു യുഗത്തിന്

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പേരാമ്പ്രയിൽ അട്ടിമറിച്ച് ചരിത്രജയവുമായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ. 5,087 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ മിന്നും ജയം, ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ വനിത എംഎൽഎ

KERALA ASSEMBLY ELECTION FATHIMA THAHILIYA WIN MUSLIM LEAGUE KERALA FATHIMA THAHILIYA MUSLIM LEAGUE
Fathima Thahiliya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 7:38 PM IST

കോഴിക്കോട് : പേരാമ്പ്രയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയുടെ വിജയം ഒരു ചരിത്രം കുറിക്കലായിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു വനിത സ്ഥാനാർഥി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് നിയമസഭയുടെ പടി കടക്കുമ്പോൾ ഇനി ഏതുകാലത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലായി ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയുടെ വിജയം മാറും.

പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനുമായ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണനെ യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന തഹ്‌ലിയ തറപറ്റിച്ചത്. പേരാമ്പ്ര പോലൊരു ഇടത് കോട്ടയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോഗിച്ചപ്പോൾ പലരും കരുതിയിരുന്നത് അത് തോൽക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽആദ്യമായി പേരാമ്പ്രയിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ തഹ്ലിയക്ക് അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ മനസ് വ്യക്തമായി.

പ്രചരണം ഓരോ തവണയും പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിജയസാധ്യത വർധിച്ചുവന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹലിയ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തതെന്നും പ്രതികരണം.

അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ തുടക്കമിടുന്നത് പുതു യുഗത്തിന് (ETV Bharat)

അതി ദാരിദ്ര്യ മുക്ത കേരളമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന നിരവധി പേരാണ് പേരാമ്പ്രയിലുള്ളതെന്ന് ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ പറയുന്നു." പേരമ്പ്രയിലെ പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ ഒരു വികസനവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്‌തവം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ വികസനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ഓരോ വീടും കയറി വോട്ടർമാരെ നേരില്‍ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലം റിസള്‍ട്ടിലൂടെ അറിഞ്ഞു. ഇത് എൻ്റെ ആത്മ വിശ്വാസം വീണ്ടും കൂട്ടി" ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ വ്യക്തമാക്കി. പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് കയറി ചെല്ലാന്‍ കഴിയാത്ത പല ഇടങ്ങളിലും സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് കെയറി ചെല്ലാന്‍ കഴിയും. പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സാനിധ്യം ഉണ്ടും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്ത്രീകളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും മനസ് കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മണ്ഡലത്തെ തഹലിയയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞശേഷം അതിനൊത്ത പ്രചരണം ആയിരുന്നു ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ നടത്തിയത്.അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച വൻവിജയം.

പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പർ ആയിരുന്ന പുവ്വാട്ടുപറമ്പിലെ കരിപ്പാൽ അബ്‌ദു റഹിമാൻ്റെയും സുബൈദയുടെയും മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്ത മകളാണ് ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലായിരുന്നു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പഠനകാലം മുതൽ രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ ഉപരി തളർന്നവർക്ക് താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആയിരുന്നു തഹ്‌ലിയാക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടം. അപ്രതീക്ഷിതമായി പേരാമ്പ്രയിൽ സ്ഥാനാർഥിയാവുകയും ചരിത്രം കുറിച്ച് എംഎൽഎ ആവുകയും ചെയ്‌തതോടെ കരിപ്പാൽ വീട്ടിലും വലിയ സന്തോഷം അലതല്ലുന്നുണ്ട്.

ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ ഇഷ്‌ടം സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണെന്ന് പിതാവ് അബ്‌ദുറഹിമാൻ പറയുന്നു. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സാധാരണ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളെ പോലെ മെഡിസിന് വിടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ തഹലിയയുടെ നിലപാട് ജനസേവനം നടത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ തഹലിയ വയോധിര്‍ക്കും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കും സഹായം ഹസ്‌തമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്താമാക്കി. ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ എന്ന യുവതയുടെ പ്രതീകം മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന് എംഎൽഎ ആയതോടെ ഇനിയും ധാരാളം വനിതകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.

