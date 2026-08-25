തിരുവോണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമ്മാനം, ‘കേരള’ ചരിത്രമായി, ഇന്ന് മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി ‘കേരളം’!
‘കേരള’ എന്നതിന് പകരം മാതൃഭാഷയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി ‘കേരളം’ എന്നാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി
Published : August 25, 2026 at 8:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വക ചരിത്രപരമായ ഓണസമ്മാനം. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി ‘കേരളം’ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. ‘കേരള’ എന്നതിന് പകരം മാതൃഭാഷയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി ‘കേരളം’ എന്നാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് മുതല് (ഓഗസ്റ്റ് 25) പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കുന്ന തിരുവോണത്തിന് തൊട്ടുമുന്നേ തന്നെ ഈ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലായി എന്നത് വാർത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ സവിശേഷത നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള ചരിത്രപരമായ ബിൽ ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് തന്നെ നിയമമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിയമം എന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിരുന്നില്ല.
ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തോടെ പേരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർണമായിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ‘കേരള’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അത് ‘കേരളം’ എന്ന് തിരുത്തി ഭേദഗതി വരുത്തും. എല്ലാ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഇനി ‘കേരളം’ എന്ന പേരായിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുക.
ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള് അറിയാം
ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ ഭേദഗതി
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം വന്നതോടെ, ഈ പട്ടികയിൽ ‘Kerala’ എന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം തിരുത്തി ‘Keralam’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം ‘കേരളം’ എന്നായി മാറും.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിലെ തിരുത്തലുകൾ
നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നൂറുകണക്കിന് നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ‘കേരള’ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപന പ്രകാരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തും. പേരുമാറ്റം കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ തിരുത്താൻ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഐഡൻ്റി റ്റി രേഖകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം 'കേരളം' എന്ന് മാറിയതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള രേഖകൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ആധാർ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയിലെല്ലാം 'Kerala' എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അവയ്ക്ക് യാതൊരു നിയമതടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ല. അവ തുടർന്നും പൂർണ്ണമായും സാധുവായിരിക്കും.
പുതിയ രേഖകളിൽ 'കേരളം'
ഇനി മുതൽ പുതുതായി അപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട്, ആധാർ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക ഐഡന്റിറ്റി രേഖകളിൽ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലും 'Keralam' എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വരിക. യുണീക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി, പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാബേസിൽ 'Kerala' എന്നത് മാറ്റി 'Keralam' എന്ന് സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല
മുൻവർഷങ്ങളിൽ പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ 'Government of Kerala' അല്ലെങ്കിൽ 'Board of Public Examinations, Kerala' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുതിയ നിയമം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ളതല്ല.
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ മാറ്റം
വരും വർഷങ്ങളിൽ (കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിന് ശേഷം) പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളിലും ബോർഡുകളുടെയും സർവ്വകലാശാലകളുടെയും പേരിനൊപ്പം 'Government of Keralam' എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അച്ചടിച്ചു വരും.
ദേശീയ പരീക്ഷകൾ (CBSE, ICSE, NEET, UPSC)
സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും, യു.പി.എസ്.സി, നീറ്റ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ പരീക്ഷകളുടെ അപേക്ഷാ ഫോമുകളിലും സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ഇനി മുതൽ 'Kerala' എന്നതിന് പകരം 'Keralam' എന്ന് കാണാം.
ഔദ്യോഗിക രേഖകളും കത്തുകളും
ഇനി മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങളിലും, സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ രേഖകളിലും ‘കേരളം’ എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകൾ, ലെറ്റർഹെഡുകൾ, സീലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ പേര് അനുസരിച്ച് പുതുക്കും.
ആഗോള തലത്തിലെ പ്രൊഫൈൽ മാറ്റം
ടൂറിസം മാപ്പുകൾ, ആഗോള കരാറുകൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഔദ്യോഗിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ‘Keralam’ എന്ന് മാറ്റപ്പെടും. ഇത് മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയും തനിമയും നൽകാൻ സഹായിക്കും.
Also Read: സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പാസ്പോര്ട്ടും മാറ്റണോ? ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി വിദഗ്ധൻ