കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുവിന്റെ ഹൃദയം ഇനി നേപ്പാളി സ്വദേശിനി ദുർഗ കാമിയില് തുടിക്കും; ശസ്ത്രക്രിയ വിജയം, ചരിത്രം കുറിച്ച് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി
Published : December 22, 2025 at 9:24 PM IST
എറണാകുളം: ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. രാജ്യത്താദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്ജും ഇക്കാര്യം സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇതോടെ, നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയായ ദുർഗ കാമി (21) ഇനി കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുനടക്കും. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമാണെന്നും പെൺകുട്ടിയെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ICU) മാറ്റിയതായും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ആർ. ഷാഹിർഷാ അറിയിച്ചു.
ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിരുന്ന ദുർഗയ്ക്ക് പാരമ്പര്യമായി ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയും സഹോദരിയും ഇതേ രോഗം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത്. അനാഥാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദുർഗയുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അനാഥാലയ അധികൃതരാണ് ഇവരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത്. വിദേശ വനിതയായതിനാൽ അവയവദാന മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുവിന്റെ (46) ഹൃദയമാണ് ദുർഗയ്ക്ക് പുതുജീവനായത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.50-ഓടെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ഹൃദയം, പൊലീസ് ഒരുക്കിയ 'ഗ്രീൻ ചാനൽ' വഴി മിനിറ്റുകൾക്കകം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഡോ. ജോർജ് വാളൂരാൻ, ഡോ. ജിയോ പോൾ, ഡോ. രാഹുൽ, ഡോ. പോൾ, ഡോ. വിജോ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സംഘമാണ് സങ്കീർണ്ണമായ ഈ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഷിബു വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നാണ് മരണമടഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ വിയോഗത്തിലും ഷിബുവിന്റെ കുടുംബം എടുത്ത തീരുമാനം ഏഴു പേർക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകിയത്. ഹൃദയത്തിന് പുറമെ രണ്ട് വൃക്കകൾ, കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ, ചർമ്മം എന്നിവയും ദാനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ചർമ്മം ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ദൗത്യത്തിനുണ്ട്.
കേരളം അഭിമാനപൂർവം ഓർക്കുന്ന നിമിഷമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരം സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മികവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തീവ്രദുഃഖത്തിനിടയിലും അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായ ഷിബുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അഭിനന്ദിച്ചു.
ഒരു വർഷം മുൻപുതന്നെ ഈ ദൗത്യത്തിനായി ആശുപത്രി സജ്ജമായിരുന്നുവെന്നും മുമ്പ് ഇവിടെ വിജയകരമായി നടന്ന വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകളും വാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകളും നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം വലുതാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
