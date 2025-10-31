ETV Bharat / state

ചരിത്രകാരൻ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി; രാജശ്രീ വാര്യര്‍ക്കും പി.ബി. അനീഷിനും കേരള പ്രഭ, അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് കേരള ശ്രീ

അഞ്ച് വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന 'കേരള ശ്രീ' പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതില്‍ ശശികുമാർ (പത്രപ്രവർത്തനം), ടി.കെ.എം. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഷഹാൽ ഹസൻ മുസലിയാർ (വിദ്യാഭ്യാസം) എന്നിവരും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

KERALA JYOTHI RAGHAVA WARRIER ABHILASH TOMY RAJSHREE WARRIER
രാഘവ വാര്യർ, രാജശ്രീ വാര്യര്‍, അഭിലാഷ് ടോമി (Facebook.com)
Published : October 31, 2025 at 9:43 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്മ അവാർഡുകളുടെ മാതൃകയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളായ 2025-ലെ കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ എം.ആർ. രാഘവ വാര്യർ, വിരമിച്ച നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിലാഷ് ടോമി എന്നിവരടക്കം എട്ട് പ്രമുഖരാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായത്.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച്, വർഷംതോറും ഒരാൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ കേരള ജ്യോതി'ക്ക് ചരിത്രകാരൻ എം.ആർ. രാഘവ വാര്യർ അർഹനായി.

രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന 'കേരള പ്രഭ' പുരസ്‌കാരം കാർഷിക മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് പി.ബി. അനീഷും കലാരംഗത്തെ മികവിന് രാജശ്രീ വാര്യരും പങ്കിട്ടു. അഞ്ച് വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന 'കേരള ശ്രീ' പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ശശികുമാർ (പത്രപ്രവർത്തനം), ടി.കെ.എം. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഷഹാൽ ഹസൻ മുസലിയാർ (വിദ്യാഭ്യാസം), എം.കെ. വിമൽ ഗോവിന്ദ് (സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ), ജിലുമോൾ മാരിയറ്റ് തോമസ് (വിവിധ മേഖലകൾ), വിരമിച്ച നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിലാഷ് ടോമി (കായികം) എന്നിവർക്കാണ്.

2025-ലെ പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്കായി ഏപ്രിൽ 8-ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക പരിശോധനാ സമിതി, ദ്വിതീയ പരിശോധനാ സമിതി, അവാർഡ് കമ്മിറ്റി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2021-ൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ, കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1-ന് തലേന്നാണ് വർഷംതോറും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കേരള ജ്യോതി, കേരള പ്രഭ, കേരള ശ്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ബഹുമതികൾ നൽകുന്നത്.

ചരിത്രപഠനത്തിന് കേരള ജ്യോതി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ഡോ. എം.ആർ. രാഘവ വാര്യർ, 1959 മുതൽ 1972 വരെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് അക്കാദമിക് രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ ചരിത്രവകുപ്പിൽ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ലിപി വിജ്ഞാനീയം, കേരള ചരിത്രം, പ്രാചീന ഭാരത ചരിത്രം എന്നിവയാണ് വാര്യരുടെ പ്രധാന പഠനവിഷയങ്ങൾ. അനേകം എം.ഫിൽ, പിഎച്ച്.ഡി. വിദ്യാർഥികളുടെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന്, കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.

ജാപ്പനീസ് ചരിത്രകാരനായ നെബ്രോ കരാഷിമയോടൊപ്പം പന്തലായനി കൊല്ലം തുറമുഖത്തുനിന്നും അനേകം ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന സംഭാവനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ

ന്തലായനിയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തിയ ചൈനീസ് മുസ്‌ലീങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന ഗവേഷകരിൽ പ്രധാനിയുമാണ് രാഘവ വാര്യർ.

