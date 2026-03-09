പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോ. കെ എൻ പണിക്കർ അന്തരിച്ചു
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം. ജെഎൻയു അധ്യാപകനും കാലടി സർവകലാശാല മുൻ വിസിയുമായിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ കവടിയാറിൽ നടക്കും.
Published : March 9, 2026 at 4:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രമുഖ ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. കെഎൻ പണിക്കർ (90) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പൊതുപരിപാടികളിൽ സജീവമല്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറാം ജന്മദിനം കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിടവാങ്ങൽ.
ചരിത്രരചനയും പ്രധാന കൃതികളും
അധിനിവേശ കാലഘട്ടത്തിലെ സാംസ്കാരിക, ഭൗതിക ചരിത്രങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഡോ. കെഎൻ പണിക്കരുടെ മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'മലബാർ കലാപം; പ്രഭുത്വത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കുമെതിരെ' എന്ന പുസ്തകം ചരിത്രപഠനങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും പ്രഭുത്വത്തിനുമെതിരെ കർഷകജനത നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ വിശദീകരിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃതി.
എഗൈൻസ്റ്റ് ലോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്: റിലീജിയൻ ആൻഡ് പെസൻ്റ് അപ്റൈസിങ് ഇൻ മലബാർ (1989), കൾച്ചർ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ (1990), ബ്രിട്ടീഷ് ഡിപ്ലോമസി ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ (1968), കൾച്ചർ, ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഹെജിമണി: ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ (1995), കമ്യൂണൽ ത്രെട്ട്, സെക്കുലർ ചലഞ്ച് (1997), കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ: കൾച്ചർ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് (2002), ഇൻ്ററോഗേറ്റിങ് കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി (2002) എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.
വിദ്യാഭ്യാസവും ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും
1936ൽ ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട്ട് കണ്ടിയൂർ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ഇച്ചുക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും പത്താമത്തെ മകനായാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ചാവക്കാട് ബോർഡ് ഹൈസ്കൂളിൽ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും പാലക്കാട് ഗവൺമെൻ്റ് വിക്ടോറിയ കോളജിൽ ബിരുദപഠനവും പൂർത്തിയാക്കി. രാജസ്ഥാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പിഎച്ച്ഡിയും സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ സർവകലാശാല, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ഹൻസ്രാജ് കോളജിൽ ലക്ചററായി ജോലി ചെയ്ത അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ (ജെഎൻയു) ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനാകുന്നത്. അവിടെ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി, സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡീൻ, ആർക്കൈവ്സ് ഓഫ് കണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററി ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ വിവിധ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഫെലോ ആയും വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭരണച്ചുമതലകളും അംഗീകാരങ്ങളും
2000 മുതൽ 2001 വരെ കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായി ചുമതല വഹിച്ചു. 2001 മുതൽ 2017 വരെ കേരള ചരിത്രഗവേഷണ കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷനായും 2007-2011 കാലയളവിൽ കേരള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഉപാധ്യക്ഷനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകാധ്യക്ഷനായ ഡോ. കെഎൻ പണിക്കർ, 2008ൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയും അലങ്കരിച്ചു. ഒട്ടേറെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെയും പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും രചയിതാവായ അദ്ദേഹത്തെ 2017ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.
കുടുംബവും സംസ്കാരവും
സഹപാഠിയായിരുന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിനി പരേതയായ ഉഷ ഭാർഗവയാണ് ഭാര്യ. രാഗിണി, ശാലിനി എന്നിവരാണ് മക്കൾ. പീതാംബർ, ആർവി രാമൻ എന്നിവർ മരുമക്കളാണ്. മൃതദേഹം നാളെ തലസ്ഥാനത്ത് കവടിയാറുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷം സംസ്കാരം നടത്തും.
Also Read:- കൊയിലാണ്ടിയിൽ തീപാറും പോരാട്ടം; കെ ദാസനും കെ പ്രവീൺ കുമാറും നേർക്കുനേർ